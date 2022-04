Schienenverkehr im Ostallgäu wird durch Bauarbeiten behindert

Die DB Netz AG führt Bauarbeiten durch, die von Montag, zweiten, auf Dienstag, dritten Mai 2022, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ostallgäu-Lechfeld haben.

Schienenersatzverkehr zwischen Lengenwang und Füssen

Auf der Strecke München Hauptbahnhof – Buchloe – Füssen kommt es in beiden Richtungen nachts zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Lengenwang und Füssen. Die Busse fahren zu anderen Zeiten als die Züge im Regelfahrplan. Fahrgäste finden auf der Webseite Sonderfahrpläne zum Download.

Website informiert über Abweichungen

Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. Zudem gibt es auf der Webseite auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen und Information über Großstörungen und Baustellen.

