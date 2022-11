Ruf Brikettiersysteme unterstützt Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren

Spendenaktion

Humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig mit Ruf-Geschäftsführer Roland Ruf. Foto: Humedica

Humedica leistet Hilfe für Menschen in Not auf der ganzen Welt. Nun erhält die Organisation Unterstützung von der Firma Ruf Brikettiersysteme. Wie diese Unterstützung genau aussieht.

Die Firma Ruf Brikettiersysteme aus Zaisertshofen unterstützt die Arbeit der internationalen Hilfsorganisation humedica mit 15.000 Euro. Das Geld soll Menschen in Krisen helfen, die aktuell durch den Ukrainekrieg aus den Schlagzeilen verdrängt wurden. „In den Medien wird derzeit wenig über vergessene Krisen wie die Überflutungen in Pakistan oder die Hungerkatastrophe in Ostafrika berichtet. Die Menschen dort benötigen trotzdem unsere Hilfe. Humedica leistet hier wichtige Arbeit, das unterstützen wir von Herzen gerne,“ erklärt Geschäftsführer Roland Ruf seine Beweggründe.

So bewertet Humedica die Spende der Firma Ruf

„Wir danken der Firma Ruf für die großzügige Spende,“ freut sich humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig und ergänzt: „Die Folgen des Krieges in der Ukraine spüren die Menschen überall in der Erde. Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels. Das Leid in der Welt wird größer. Um helfen zu können, brauchen wir noch mehr so engagierte Unternehmen und Privatleute wie die Firma Ruf Brikettiersysteme.“

In dieser Branche agiert die Firma Ruf

Die Firma Ruf Brikettiersysteme mit Sitz in Zaisertshofen wurde 1969 von Hans Ruf gegründet. Heute leiten seine Söhne Roland und Wolfgang Ruf die Geschäfte. Rund 150 Mitarbeiter weltweit entwickeln und produzieren hochinnovative Brikettieranlagen in modularer Bauweise für Holz, Metall und andere Reststoffe.