Kaufbeurer Stadtrat zu Gast im Werk von Hawe Hydraulik SE

Unternehmensbesuch

Der Kaufbeurer Stadtrat besichtigte das Werk von Hawe Hydraulik SE. Foto: Hawe Hydraulik SE/Stadt Kaufbeuren

Hawe Vorstandsmitglied Wolfgang Sochor und Werksleiter Franz Pasta führten die Teilnehmer durch die Werkhallen und präsentierten anschließend die aktuellen Unternehmensdaten. Beide Manager beantworteten dann die Fragen aus dem Stadtratskollegium. Das Kaufbeurer Werk wurde mit einer Erstinvestitionssumme von rund 100 Millionen Euro im Jahr 2014 eröffnet. In den vergangenen Jahren wurden zusätzlich rund 50 Millionen Euro in neue Maschinen und Automatisierung investiert. Gleichzeitig wuchs die Anzahl von Mitarbeitenden auf über 700 Personen in Kaufbeuren an.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Umsatzzahlen im Jahr 2022

Hawe Hydraulik erwirtschaftete weltweit mit rund 2.700 Mitarbeitenden und knapp 30 Unternehmensbeteiligungen im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von circa 500 Millionen Euro. Unter den Beschäftigten im Kaufbeurer Hawe-Werk befinden sich derzeit 40 Auszubildende.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Die Mitglieder des Stadtrates lernten die Unternehmenswerte und die nachhaltige Arbeitsweise vor Ort kennen. Hawe Kaufbeuren war der erste Industriebau dieser Größenordnung in Deutschland, der nur mit LED-Beleuchtung ausgestattet wurde. Es fallen durch Reinigungs- und Rückgewinnungsprozesse keine Industrieabwässer an. Die Dachflächen werden für die Energieerzeugung genutzt und die Außenanlagen von eigenen Schafen beweidet. Das Unternehmen setzt sich somit für einen positiven CO2-Fußabdruck ein.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Fortschrittliche Unternehmensstrukturen

Oberbürgermeister Bosse resümierte: „Wir sind stolz auf Hawe in Kaufbeuren und die Vielzahl von freundlich gestalteten sowie zukunftsweisenden Arbeitsplätzen, die hier entstanden sind. Es ist beeindruckend zu erfahren, wie Hawe in den Zukunftsfeldern Elektromobilität, erneuerbare Energien und Medizintechnik vorangeht und gleichzeitig das Geschäft im Bereich Arbeitsmaschinen auf allen Kontinenten ausbaut.“

Kaufbeuren im Werksverbund

Wolfgang Sochor, COO Hawe Hydraulik äußert sich zur Bedeutung des Standortes Kaufbeuren im Hawe Werksverbund: „Hier in Kaufbeuren sind wir für unsere Werke Vorreiter und Testfeld für neue Technologien, Projekte zur Nachhaltigkeit und zur Effizienzsteigerung in der Produktion. Als Familienunternehmen zeigen wir durch unsere Investitionen ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und Bayern.“