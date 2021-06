Neuzugang in der IHK Regionalversammlung Ostallgäu

Leif Würtz von der Linara GmbH in Kaufbeuren ist Ende Mai aus der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu ausgeschieden. Das gab die Kammer jetzt bekannt. Er gehörte seit 2018 dem Unternehmensparlament der IHK Schwaben an. Mit einer Ehrenurkunde bedankte sich die Industrie- und Handelskammer zum Abschied für sein ehrenamtliches Engagement während seiner Amtszeit.

Gleichzeitig gab die IHK Schwaben auch das neue Mitglied der IHK bekannt. Sein Name: Franz Widmann. Dieser ist Geschäftsführer der Südcert Qualitätssicherungssysteme GmbH. Sitz des Unternehmens ist in Marktoberdorf im Ostallgäu. Wie sein Vorgänger Leif Würtz vertrete auch Franz Widmann künftig primär die Interessen der regionalen Wirtschaft, gibt die IHK Schwaben in einer Mitteilung bekannt.

Das Unternehmen Südcert ist akkreditierter Partner für die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen nach DIN EN ISO 9001 und Umweltmanagement-systemen nach DIN EN ISO 14001. „Wir freuen uns, dass wir mit Franz Widmann einen Anbieter von Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen in der IHK-Regionalversammlung begrüßen können, der branchenübergreifend im süddeutschen Raum tätig ist“, erklärte Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben im Allgäu.