Mayr Antriebstechnik spendet an Blaue Blume Schwaben

„Kaufbeuren bewegt sich“ – das war das Motto des 2. Topfit-Laufs im Mai 2020, der aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr „interaktiv“ stattfinden musste. Alle Teilnehmer liefen oder walkten die gewählte Distanz – also fünf oder zehn Kilometer – eigenständig.

Spende statt Teilnahmegebühr



Anschließend wurden die Zeiten an die Organisatoren des Topfit Sport & Wellness Centers weitergegeben, die den Lauf in Zusammenarbeit mit dem Kaufbeurer Leichtathletik-Club und der AOK veranstaltet hatten. Statt einer Teilnahmegebühr waren die Teilnehmer aufgerufen, an die Blaue Blume in Kaufbeuren, das Zentrum für seelische Gesundheit im Alter, zu spenden.

Spende von Mayr Antriebstechnik

„Wir wollten möglichst viele Kollegen und Kolleginnen für den Lauf motivieren. Denn das ist eine gute Gelegenheit, etwas für die eigene Fitness und gleichzeitig Gutes tun“, erklärt Ferdinand Mayr, Geschäftsführender Gesellschafter des Allgäuer Familienunternehmens. Das Unternehmen hat daher versprochen, pro gelaufenen Kilometer vom Team Mayr Antriebstechnik einen Euro zu spenden – mindestens jedoch 500 Euro.

Scheck über 500 Euro



„Insgesamt hat das Team Mayr Antriebstechnik rund ein Sechstel aller Teilnehmer am Lauf gestellt. Darauf sind wir sehr stolz“, ergänzt Ferdinand Mayr. Gerhard Schmid, Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises der Blauen Blume Schwaben e. V. nahm den symbolischen Spendenscheck über 500 Euro dankend entgegen.

Über die Blaue Blume

Die Blaue Blume ist ein Zentrum für seelische Gesundheit, mit dem Ziel, die Lebensqualität im Alter zu erhöhen. Ältere Menschen erhalten hier frühzeitig Hilfe, sich mit Selbsthilfe zu organisieren. Bei den verschiedenen Angeboten gehe es unter anderem darum, die Aktivität zu erhalten und zu fördern, Freunde zu finden und gemeinsam in der Gruppe die Freizeit zu gestalten oder auch die geistige Fitness zu trainieren und Kreativität zu schaffen. Der Freundes- und Förderkreis der Blauen Blume Schwaben e. V. wurde kurz nach der Eröffnung der Blauen Blume Schwaben 2004 in Kaufbeuren gegründet. Er unterstützt ihre Arbeit finanziell und ideell.

Über Mayr Antriebstechnik

Das 1897 gegründete Familienunternehmen Mayr Antriebstechnik ist ein führender Hersteller von Sicherheitsbremsen, Sicherheitskupplungen und Wellenkupplungen. Diese Produkte sind in erster Linie für den Einsatz in elektrisch angetriebenen Maschinen und Anlagen konzipiert. Sie finden sich unter anderem in Abfüllanlagen, Werkzeug-, Verpackungs- und Druckmaschinen sowie in Aufzügen, Windkraftanlagen und in der Bühnentechnik. Weltweit ist das Unternehmen in über 60 Branchen aktiv. Im Allgäuer Stammhaus in Mauerstetten arbeiten derzeit rund 700 Beschäftigte, international hat Mayr Antriebstechnik rund 1200 Mitarbeiter. Mit Werken in Polen und China, Vertriebsniederlassungen in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Italien, Singapur und in der Schweiz sowie rund 40 weiteren Ländervertretungen ist das Unternehmen global präsent.