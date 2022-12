Mayr Antriebstechnik aus Mauerstetten ehrt langjährige Mitarbeiter

Jubiläum

Das Allgäuer Familienunternehmen Mayr Antriebstechnik dankte bei einer Jubilarfeier insgesamt 22 langjährigen Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz. Foto: : Mayr Antriebstechnik (Sophia Neuner)

„Viele Jahre oder gar Jahrzehnte in einem Betrieb zu arbeiten oder diesem gar sein ganzes Berufsleben zu widmen, ist in der heutigen, schnelllebigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, sondern etwas Besonderes. Für diese Wertschätzung bin ich Ihnen sehr dankbar.“ So begrüßte Ferdinand Mayr, der CEO und Geschäftsführende Gesellschafter des renommierten Mauerstettener Maschinenbau-Unternehmens Mayr Antriebstechnik die Gäste zur diesjährigen Ehrung der Jubilare und Rentner. Der Geschäftsführer betonte dabei das Rückgrat der langjährigen Mitarbeiter, die auch ein Wettbewerbsvorteil in einem immer komplexer werdenden Alltag für das Unternehmen darstellen.

Erste Jubilarfeier nach zwei Jahren Corona-Pause

„Nur gemeinsam sind wir zu großen Leistungen in der Lage und gemeinsam packen wir auch diese unruhigen Zeiten“, stellte Ferdinand Mayr klar. Das Unternehmen ist stolz auf seine langjährigen Mitarbeitenden und die jährliche Jubilarfeier daher ein wichtiges Ereignis. Nach zweijähriger Corona-Pause konnte die Veranstaltung in diesem Jahr wieder in festlichem Rahmen im Kommunikationszentrum mayr.com stattfinden.

Gemeinschaft bei Mayr funktioniert durch Verbundenheit

„Durch Ihre Verbundenheit erlangt der Begriff „Familienunternehmen“ eine neue Bedeutung. Wie Kinder in einer Familie darf jeder einzelne wachsen, über sich hinauswachsen, aber wir reichen uns gegenseitig auch die Hand zum Aufstehen. Nur so funktioniert unsere Gemeinschaft und dafür geben Sie Zeugnis“, ergänzte der CEO auf der Jubilarfeier. Gemeinsam mit seinem Großvater, Seniorchef Fritz Mayr sowie Geschäftsführer und CFO Christian Illig dankte er den insgesamt 22 Jubilaren für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Diese Mitarbeiter wurden bei der Jubilarfeier geehrt

So feierten mit Peter Häutle und Ludwig Lang zwei Mitarbeiter bereits ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum. Für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Tobias Eberle, Manfred Heinkel, Bernd Massmann, Petra Massmann, Michaela Negele und Stephan Seitzer geehrt. Seit 10 Jahren arbeiten Daniel Duschek, Barbara Ehrhard, Jens Friedl, Nadine Greßmann, Michael Heiß, Harald Heumoos, Armin Kees, Tobias Linsenboll, Michael Reisch, Markus Reuter, Michael Schaber, Patrick Schmid, Frank Timmler und Markus Voggesser im Unternehmen. Außerdem wurden im Rahmen dieser Feierstunde Gerona Buslowski, Wilfried Einsle, Georg Fiener, Franz Heid, Günter Hynek, Rupert Kleinheinz, Jutta Köpfle, Thomas Lutz, Richard Neuhauser, Walter Pschenitza, Norbert Schmölz, Benedikt Schregle und Eduard Würstle in den Ruhestand verabschiedet.