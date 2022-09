Mayr Antriebstechnik stellt 24 Auszubildende in Mauerstetten ein

Ausbildungsbeginn

Die neuen Auszubildenden bei Mayr Antriebstechnik. Foto: Anja Stieglbauer/Mayr Antriebstechnik

Chr. Mayr GmbH + Co. KG

Im September haben 24 neue Auszubildende bei Mayr Antriebstechnik ihre Ausbildung begonnen. Wie die Unternehmensphilosophie die Ausbildung beeinflusst und welche Ausbildungsquote zu verzeichnen ist.

Die Lehrlinge werden in den kommenden drei bis dreieinhalb Jahren in den Berufen Industriemechaniker, Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Technischer Produktdesigner, Zerspanungsmechaniker und Kaufmann für Marketingkommunikation ausgebildet.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ausbildung als Bestandteil der Unternehmensphilosophie

Die Auszubildenden beginnen ihre Karriere in einem für Mayr Antriebstechnik relevantem Jahr. Das Allgäuer Familienunternehmen feiert 2022 sein 125-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Firmengeschichte zeigt, dass die Stabilitätspolitik ein Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. Die Werte Sicherheit und Zuverlässigkeit gelten auch in Hinblick auf die Ausbildung. Der Betrieb legt seit Jahrzehnten Wert auf eine fundierte Ausbildung und die Einbindung von qualifizierten Mitarbeitern.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Ausbildungsquote

Durchschnittlich hat Mayr Antriebstechnik rund 80 Lehrlinge in der Ausbildung. Das entspricht in etwa elf Prozent der gesamten Belegschaft. Damit liegt das Mauerstettener Maschinenbau-Unternehmen über dem IHK-Branchendurchschnitt von derzeit etwa vier bis fünf Prozent. Nach der Ausbildung kann der Betrieb nahezu alle Lehrlinge übernehmen und bietet den jungen Menschen damit langfristig einen Arbeitsplatz. Derzeit sind rund 60 Prozent der etwa 750 Beschäftigten in Mauerstetten ehemalige Mayr-Auszubildende.