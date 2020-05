LEW erweitert Photovoltaik-Freiflächenanlage in Biessenhofen

Die neue Photovoltaik- Freiflächenanlage in Biessenhofen hat eine Leistung von rund 750 Kilowatt peak (kWp) und entsteht auf einem Gelände der Lechwerke direkt an der Betriebsstelle und dem Umspannwerk. Eine Anlage ähnlicher Größenordnung hat LEW dort bereits 2018 in Betrieb genommen. Die neue Anlage soll die bereits bestehende erweitern. Künftig erzeugen sie auf einer Gesamtfläche von rund zwei Hektar etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden (kWh)Strom pro Jahr. Rein rechnerisch könne damit mehr als die Hälfte der Biessenhofener Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Bauarbeiten mit Corona-Schutzmaßnahmen



Unter Einhaltung geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zur Vermeidung von Corona-Infektionen laufen die Bauarbeiten bisher gemäß Zeitplan. Mitarbeiter von LEW sowie von Partnerfirmen haben in den vergangenen Wochen die Installation der Module vorbereitet. Hierfür wurden auf dem Gelände zunächst Modultische als Unterkonstruktion für die Solarmodule errichtet und Erdarbeiten für die Verlegung der Stromkabel durchgeführt. Nach der Verkabelung der Module mit den Wechselrichtern errichtet LEW Netzservice, ein Tochterunternehmen der Lechwerke, die Transformator- und Übergabestation und schließt die Anlage ans Stromnetz an. Im Sommer soll die Anlage dann in Betrieb gehen und Strom in das Verteilnetz der Region einspeisen.

Schritt beim Energiesystem-Umbau

„Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, ist ein weiterer Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien notwendig“, sagt Projektleiterin Sigrid del Río. „LEW hat in den vergangenen Jahren zahlreiche eigene Anlagen in Betrieben und sich auch für dieses Jahr mehrere Solar-Projekte vorgenommen. Diese treiben wir auch in der aktuellen Zeit unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen voran. Jedes einzelne ist ein weiterer Schritt beim Umbau unseres Energiesystems.“

Klimaschutz und Artenschutz Hand in Hand {rctangle_right2}



Bei seinen Solarprojekten verfolge LEW einen erweiterten Umweltschutzgedanken: Klimaschutz und Artenschutz sollen hier Hand in Hand gehen. So wird in Biessenhofen etwa die Wiese unter den Modulen mit Schafen besonders schonend bewirtschaftet. Als Ausgleichsmaßnahmen pflanzt LEW im Herbst zudem eine breite Hecke mit einheimischen Sträuchern und kleinen Bäumen. Diese stelle für Vögel, Kleintiere und Insekten einen erweiterten Lebensraum mitabwechslungsreichen Blüten und Früchten sowie Versteck- und Brutmöglichkeiten dar.