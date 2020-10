Kaufbeuren verschärft Corona-Maßnahmen

Die zu ergreifenden Maßnahmen richten sich nach den neuen Regeln der Bayerischen Staatsregierung, die am 18. Oktober 2020 in Kraft getreten sind. Ausschlaggebend für die in Kaufbeuren umzusetzenden Maßnahmen, die ab Freitag 0:00 Uhr gelten, ist die vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege täglich auf seiner Internetseite bekannt gegebene Einordnung in der bayerischen Corona-Ampel. Die Corona-Ampel zeigt an, welche Städte und Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz höher als 35 oder höher als 50 oder höher als 100 erreicht haben.

Die bisherigen Regelungen in Bezug auf Hygiene und Abstand beispielsweise in Vereinssport und Kulturveranstaltungen bleiben wie gehabt in Kraft. Da die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen aber zwischenzeitlich einen Wert von 50 pro 100.000 Einwohner überschritten haben, gelten diese Neuerungen.

An privaten Feiern – insbesondere Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern oder ähnliche Feierlichkeiten – und Treffen dürfen sowohl in öffentlichen als auch in privaten Räumen nur noch maximal fünf Personen oder zwei Hausstände teilnehmen. Dies gilt auch insbesondere für die Gastronomie. Gastronomische Betriebe dürfen in der Zeit von 22 bis 6 Uhr außerdem keine Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle abgeben. Parallel dazu ist von 22 bis 6 Uhr der Verkauf von Alkohol an Tankstellen oder durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste verboten.

Die Maskenpflicht gilt überall da, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen: auf Begegnungs- und Verkehrsflächen in allen öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel in Eingangsbereichen von Hochhäusern, in Fahrstühlen oder in Kantinen sowie in Parkhäusern. Für die Stadt Kaufbeuren gilt Maskenpflicht während der Wochenmärkte in der Kaiser-Max-Straße und auf dem Bürgerplatz – unabhängig von einem Einkauf.

Im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und den hierzu gehörenden Einrichtungen, also insbesondere Bahnhof, Busbahnhof/Plärrer und sonstige Buswartestellen, besteht bereits jetzt für Fahrgäste sowie für das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, eine Maskenpflicht.

Es besteht außerdem eine Maskenpflicht auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstätte, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Eingängen; Gleiches gilt für den Arbeitsplatz, soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht zuverlässig eingehalten werden kann. In allen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, in Museen, Kino oder Theater müssen Sie auch am Platz eine Maske tragen. Bei allen Kultur- und Sportveranstaltungen sowie bei Tagungen müssen ebenfalls auch am Platz Masken getragen werden. Alle Schüler müssen im Unterricht eine Maske tragen. Dasselbe gilt für Studierende im Lehr- beziehungsweise Vorlesungsbetrieb.