IHK verkündet: Die Wut der Unternehmen im Allgäu wächst

Die aktuelle IHK-Konjunkturumfrage zeige: Die Wirtschaft steht vor einem weiteren Krisenjahr – auch im Ostallgäu und in Kaufbeuren. Angesichts dieser Lage und der erneuten Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März fordert die IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu eine konkrete Öffnungsperspektive für die Betriebe. „Es ist schwer vermittelbar, dass Unternehmen, in denen praktikable Hygienemaßnahmen bestehen, teilweise monatelang geschlossen bleiben müssen“, sagt IHK-Vizepräsident Gerhard Schlichtherle. Die Wut in der Unternehmerschaft wachse. Auch weil die Corona-Diskussion inzwischen viele andere wichtige wirtschaftsrelevanten Themen überlagert, so Schlichtherle.

„Die Maßnahmen der Politik zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung waren richtig und konsequent“, betont der IHK-Vizepräsident. Jetzt aber gelte es, unter Beachtung aller weiteren Hygiene- und Schutzmaßnahmen nach vorne zu schauen. „Wir brauchen Planungssicherheit für die Menschen und alle Unternehmen“, so Schlichtherle. Peter Leo Dobler, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu, sagt: „Der Kampf gegen das Coronavirus ist wichtig und richtig. Wir dürfen aber nicht ausschließlich das Virus im Blick haben.“ Dobler fordert, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Existenzgrundlage als Gesamtsystem wieder stärker in den Fokus zu rücken.

„Die Krise verschärft sich durch den erneut verlängerten Lockdown weiter. Einige Unternehmen im Ostallgäu und in Kaufbeuren stehen bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand“, warnt Schlichtherle. Auffällig ist die große Polarisierung zwischen den Unternehmen: Während einige Wirtschaftszweige – darunter die Bauwirtschaft oder die Industrie – bislang robust durch die Krise gekommen sind, leiden andere Branchen massiv. „Die Situation ist mehr als ernst“, berichtet etwa Gottfried Csauth, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft der Aktienbrauerei Kaufbeuren GmbH über die Lage der Brauerei. „Der anhaltende zweite Lockdown hat das Brauereigeschäft viel stärker getroffen als der Erste.“ Csauth berichtet von Umsatzeinbußen allein im Januar von mehr als 50 Prozent. „Wir kämpfen mit gravierenden und beängstigenden Einschnitten“, so der Brauereichef.

Krisenmanagement der Politik sorgt für Wut und fehlender Planungssicherheit

„Die Menschen haben das Vertrauen in die Politik verloren“, sagt Wolfgang Thoma von der Spedition Ansorge in Biessenhofen. „Impfchaos und teilweise unverständliche Restriktionen zur Eindämmung von Corona haben zu einer tiefen Perspektivlosigkeit in der Bevölkerung geführt.“ Auch er fordert eine Öffnungsstrategie: „Die aktuell sinkenden Infektionsraten sollten den politisch Verantwortlichen entsprechenden Mut verleihen.“ Niko Stammel, Geschäftsführer des Textilhauses Stammel in Buchloe, berichtet, dass die bisherige Akzeptanz für die Corona-Einschränkungen in seinem Betrieb allmählich schwinde. „Vor allem bei meinem Personal wächst die Unruhe, da ich ihnen keine Planungssicherheit geben kann“, sagt Stammel. Dabei sei der Handel alles andere als untätig gewesen und warte mit kreativen Konzepten auf.

Die Unternehmer im Ostallgäu und in Kaufbauren kritisieren zudem, dass längst überfällige Themen in der Corona-Diskussion vernachlässigt werden. Dazu gehört der versprochene Bürokratieabbau oder Steuerentlastungen. Auch das Thema Energiewende bleibe auf der Strecke, klagt Stefan Fritz, Geschäftsführer der Vereinigte Wertach- Elektrizitätswerke GmbH. „Als Energieversorgungsunternehmen sehen wir mit Sorge, dass Corona die politische Aufmerksamkeit verschiebt. Die Energiewende erfolgt nicht in der Geschwindigkeit, wie es notwendig wäre. Das könnte langfristig zu weiteren Belastungen für den Mittelstand führen. „Der Mittelstand war und ist die entscheidende Säule der Wirtschaft. Der Staat ist aufgerufen, die reale Lage der Unternehmen zu sehen und beherzt zu handeln“, so Fritz.