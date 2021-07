IHK Regionalversammlung Ostallgäu stellt neues Mitglied vor

In der IHK Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu wurde jüngst eine Veränderung bekannt gegeben. Denn Andreas Brügel von der Fristo Getränkemarkt GmbH in Buchloe ist Ende Juni aus dem Gremium ausgeschieden. Er gehörte seit 2014 dem Unternehmensparlament der IHK Schwaben an. Mit einer Ehrenurkunde bedankte sich die IHK Schwaben nun für sein ehrenamtliches Engagement. Allerdings wurde auch sein Nachfolger bekannt gegeben.

Neues Mitglied der IHK-Regionalversammlung ist Martin Aman. Er ist Geschäftsführer der Aman & Merkle GmbH. Diese ist, ebenfalls wie das Unternehmen seines Vorgängers, in Buchloe ansässig. Eine weitere Parallele: Die Aman & Merkle GmbH ist ebenfalls in der Getränkebranche tätig. Denn das Unternehmen ist ein Weingroßhandel. Wie sein Vorgänger möchte sich Martin Aman künftig für die Interessen der regionalen Wirtschaft einsetzen, versicherte die Kammer in einer Mitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir mit Martin Aman einen ausgewiesenen Experten für Großhandel in der IHK-Regionalversammlung begrüßen können,“ sagte Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben im Allgäu. Bereits im Juni begrüßte dieser unterdessen einen Neuzugang im Regionalgremium. Nachdem Leif Würtz das Parlament verlassen hatte, folgte ihm Franz Widmann nach.