Geiger FM ist zukünftig auch für Corona-Testzentren zuständig

Herausforderung Pandemie – kaum ein Tag vergeht, an dem die bestehenden Verfahren, Konzepte und Hygieneleistungen nicht an die aktuelle Lage angepasst werden müssen, erklärt das Ostallgäuer Unternehmen Geiger FM in einer Pressemeldung. Nach dem Launch der Pandemie-MAX-Planung von Geiger FM und Parat – Institut für Hygiene, der Umsetzung neuer Hygienerichtlinien unter anderem in der Betreuung von Impfzentren, hat Geiger FM nun das bestehende Konzept um den Betrieb von Test-Centern erweitert.

So soll eine gewisse Normalität erreicht werden

„Vor allem im Bereich Handel, Bürogebäude oder Veranstaltungen suchen wir gemeinsam mit dem Kunden nach intelligenten und sicheren Lösungen, um eine gewisse Normalität zu erreichen“, betont Thomas Braun, Geschäftsführer bei Geiger FM. Von der Planung und dem Aufbau von Test-Centern über die Materialausstattung bis hin zur App-basierten Besuchersteuerung und dem vollständigen Betrieb von Selbst-Test-Centern, beinhalte das Konzept alle notwendigen Schritte. Die Konzeption wird individuell an die entsprechenden Rahmenbedingungen vor Ort angepasst und mit einem durchgängigen Dokumentationsplan abgesichert.

Wie schon für die Pandemie-MAX-Planung stand auch beim Konzept für die Test-Center das Allgäuer Hygieneinstitut Parat beratend zur Seite und überwacht diese zudem im laufenden Betrieb. Die Erweiterung um ein mobiles Test-Center wird aktuell evaluiert. Darüber hinaus werden erste Ansätze für ein mobiles Impf-Team für Unternehmen zusammen mit einem spezialisierten Unternehmen geprüft.

Der Alltag von Geiger FM hat sich durch die Corona-Pandemie stark geändert. Im Interview hat Braun im März bereits erklärt, weshalb die Herausforderung für die Mitarbeiter aktuell „immens“ ist und welchen großen Fehler Impfzentren unwissend begehen.

Spezialist für Facility Services

Geiger Facility Management ist als in Dietmannsried im Allgäu beheimatetes Unternehmen bundesweit tätig und zählt zu den TOP-20 Facility Management-Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für technische und infrastrukturelle Facility Services ist Geiger Facility Management Ansprechpartner für Dienstleistungen rund um die Immobilie. Das Familienunternehmen besteht seit dem Jahr 1969.