Geiger FM aus Dietmannsried unterstützt Ski-WM als Sponsor

Geiger FM aus dem Ostallgäu unterstützt die Nordische Ski-WM als Sponsor. „Zusammenstehen in der Region, auch in schwierigen Zeiten – das gilt für uns als Geiger FM Unternehmensgruppe und für unseren Verein Sternenhimmel Allgäu e. V.“, betont Alexander Geiger, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger FM.

Ende 2020 hatte man sich entschlossen die Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen zu fixieren. „Eine Win-Win-Win-Situation“, erklärt Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der Nordischen Ski-WM. Geiger FM ist nicht nur Sponsor, sondern zeigt sich auch für unterschiedliche Hygiene- und Personaldienstleistungen während der WM verantwortlich.

Auf Basis der Hygieneempfehlungen der Organisatoren wurde unter Berücksichtigung der Corona-Bedingungen ein Reinigungs- und Hygienekonzept entwickelt, welches auf Sportveranstaltungen abgestimmt ist. Dies entstand in enger Absprache mit den Oberallgäuer Experten von Parat, einem Institut für Hygiene. Vom eingesetzten Material, Unterweisungen und Schulungen bis hin zur persönlichen Schutzausrüstung der Service-Mitarbeiter, mussten alle Elemente nochmals den verschärften Bedingungen angepasst werden. „Durch die seit Monaten vorhandenen Anforderungen unserer Kunden an Hygienekonzepten im Rahmen unserer hauseigenen Pandemie-MAX-Planung, konnten wir natürlich auf vielfältige Erfahrung zurückgreifen“, erklärt Marcus Merk, als Prokurist für die Umsetzung während der Ski-WM verantwortlich.

Außerdem in der Partnerschaft inbegriffen ist die Kooperation mit dem Verein Sternenhimmel Allgäu e. V., dem gemeinnützigen Verein der Geiger FM Unternehmensgruppe. Seit Gründung im Jahre 2008 hat der Verein schon über 400.000 Euro an Projekte im Allgäu aus den Bereichen „Bildung und Jugendarbeit, Soziales und Inklusion“, „Vereinswesen und Kultur“ und „Gesundheit und Vorsorge“ übergeben können – und dabei soll es nicht bleiben. Auch die Nordische Ski-WM unterstützt den Sternenhimmel Allgäu e. V., wobei Projekte der Jugendarbeit und des Brauchtums in der Region Oberstdorf dabei im Fokus stehen. Beraten wird der Verein dabei von Persönlichkeiten aus den unterschiedlichen Förderbereichen aus der Region in Form eines Beirates – zum Beirat zählen Michael Hauke (Geschäftsführer der Allgäuer Werkstätten GmbH), Simon Gehring (Marketingleiter Verlag AZ Marketing und Service GmbH) und Michael Osberghaus (Geschäftsführer der Klinikverbund Allgäu gGmbH).

„Am Ende hätte es sich jeder anders gewünscht – aber es gehört auch zu den Allgäuer Tugenden, eben das Beste aus der Situation zu machen“, so Moritz Beckers-Schwarz und Alexander Geiger.