Ostallgäuer Geiger FM startet neue Kampagne

Die Initiative „Die Möglichmacher – Facility Management“ startet eine neue Employer Branding-Kampagne und tourt unter dem Motto „FM2021 – Wir brauchen mehr Techniker“ mit fahrenden Großflächenplakaten auf Trucks durch ganz Deutschland. Am 6. Juli 2021 wird auch bei auch bei Geiger FM in Dietmannsried ein Zwischenstopp eingelegt.

Berufliche Zukunft soll gesichert werden

In einer Pressemeldung von Geiger FM heißt es Anfang Juli: Große Gebäude und Anlagen bieten jeden Tag spannende Aufgaben – und mehr Möglichkeiten zu beweisen, was man kann. Gerade Techniker und Monteure kommen hier größer raus als im Handwerk. Laut eigener Aussage möchte das Unternehmen damit neue Zukunftsperspektiven für Servicetechniker, Haustechniker, Anlagenmechaniker, Heizung, Lüftung, Sanitär und Projektleiter aufzeigen.

Die Teams des Unternehmens aus Dietmannsried suchen laut eiger Aussage Verstärkung. Dabei werden Technische Fachkräfte wie zum Beispiel Anlagenmechaniker, Elektronikeroder Mechatroniker gesucht. Aber auch Auszubildende, die an der Technik arbeiten wollen, seien bei dem Unternehmen willkommen. Die Hauptsache sei laut Geiger, dass die Kandidaten bereit sind, mit den bereits vorhandenden Arbeitnehmern gemeinsam anzupacken und die Zukunft mitzugestalten. Mit der Initiative „Die Möglichmacher – Facility Management“ soll die Aufmerksamkeit hierfür gesteigert werden.

So hat Corona das Unternehmen beeinflusst

Herausforderung Pandemie – kaum ein Tag vergeht, an dem die bestehenden Verfahren, Konzepte und Hygieneleistungen nicht an die aktuelle Lage angepasst werden müssen, erklärt das Ostallgäuer Unternehmen Geiger FM in einer Pressemeldung im April. Nach dem Launch der Pandemie-MAX-Planung von Geiger FM und Parat – Institut für Hygiene, der Umsetzung neuer Hygienerichtlinien unter anderem in der Betreuung von Impfzentren, hat Geiger FM nun das bestehende Konzept um den Betrieb von Test-Centern erweitert.

Der Alltag von Geiger FM hat sich durch die Corona-Pandemie stark geändert. Im Interview hat Braun im März bereits erklärt, weshalb die Herausforderung für die Mitarbeiter aktuell „immens“ ist und welchen großen Fehler Impfzentren unwissend begehen.