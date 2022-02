Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen erhöht Kartenkontingent

Das private Musiktheater befindet sich am Forggensee in Füssen. Am gegenüberlegenden Ufer ist von der Terrasse des Grundstücks aus das Schloss Neuschwanstein zu sehen. Dieser Ausblick war in den vergangenen Monaten nur einer reduzierten Zahl an Besuchern möglich. Aufgrund der hohen Fallzahlen im Zuge der Omikron-Welle wurden Kulturveranstaltungen auf geringe Publikumszahlen beschränkt. Durch die Lockerung atmet das Festspielhaus im Ostallgäu nun auf.

„Wir sind froh, endlich wieder mehr Gäste bei uns empfangen zu dürfen.“, zeigt sich Benjamin Sahler erleichtert. Bis zu 675 Plätze können nach der neuen bayerische Hygiene-Verordnung pro Vorstellung besetzt werden. Dabei wird das Festspielhaus nach wie vor so planen, dass zwischen den gebuchten Karten immer wieder Plätze frei bleiben. Weiterhin gilt die 2Gplus Regelung und die Maskenregelung im Haus.

„Gerade unsere Vorstellungen von der „Päpstin“, die nun endlich nach über einem Jahr Pause wieder auf die Bühne kommt, wären bei maximal 25 % Auslastung schon voll gewesen. Auch für unsere gefeierte Neuproduktion „Die Schöne und das Biest“ tut uns das erweiterte Kontingent gut.“, so Sahler weiter. Das Festspielhaus Neuschwanstein hofft nun auf weitere Öffnungsschritte, schließlich steht im Mai auch wieder Zeppelin, das bejubelte Musical von Ralph Siegel auf dem Spielplan.