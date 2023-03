Fahrbar Bikes bekommt Besuch von Kaufbeurer Oberbürgermeister Bosse

Unternehmensbesuch

Von links: Caroline Moser (Referatsleiterin für Wirtschaft, Liegenschaften und Kultur), Josef Trübenbacher (Fahrbar Bikes), Oberbürgermeister Stefan Bosse. Foto: Peter Igel/Stadt Kaufbeuren

Seit 2010 betreiben Josef Trübenbacher und Matthias Jorda in Kaufbeuren das Fahrradgeschäft Fahrbar Bikes. Oberbürgermeister Bosse war zu Gast bei der Fima. Was es dort zu entdecken gab.

Vor knapp einem Jahr zog Fahrbar Bikes in die Altstadt Kaufbeurens um. Weitere Geschäfte befinden sich in Landsberg am Lech und Bad Wörishofen. Der Standort in Kaufbeurens Innenstadt in der Sedanstraße hat von den Filialen die größte Verkaufsfläche und beherbergt das Zentrallager des Unternehmens.

Ganzheitlicher Ansatz

Fokus auf Nachhaltigkeit

In der Kaufbeurer Altstadt wurde ein neues Ladenkonzept umgesetzt. Der Eingangsbereich beherbergt den Servicebereich und hält für Kunden Fahrradparkplätze bereit. Die Verkaufsfläche befindet sich im ersten Obergeschoss. Hier bietet die Fahrbar unterschiedliche Räder mit entsprechender Ausstattung an. Zudem verfolgt die Firma ein ganzheitliches Konzept. Es gibt vor Ort eine Physiotherapeutin, die bei der Radkonfiguration hilft. An der (Fahr-)Bar gibt es zudem Kaffee. Ab April 2023 bietet Fahrbar Bikes außerdem einen Fahrradverleih an.

„Ich freue mich, dass Fahrbar Bikes als hochwertiges inhabergeführtes Fachgeschäft in die Kaufbeuren Altstadt gekommen ist. Der E-Bike-Boom hat der Radbranche, die allgemein als sehr krisensicher gilt, nochmal einen ordentlichen Schub gegeben. Wer hier arbeitet oder einkauft hat auch in puncto Nachhaltigkeit vieles richtig gemacht,“ sagt Oberbürgermeister Bosse zum Abschluss seines Firmenbesuches.