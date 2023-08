Endress+Hauser feiert 70 Jahre Firmengeschichte in Nesselwang

Jubiläum

Harald Hertweck ist Geschäftsführer von Endress+Hauser Temperature+System Products. Foto: Endress+Hauser

Endress+Hauser Temperature+System Products feiert am Standort Nesselwang im Rahmen des alljährlichen Sommerfestes 70 Jahre Endress+Hauser. „Wenn ich von unserem Unternehmen spreche, dann meine ich das genauso: Es ist unser aller Unternehmen“, betont Dr. h.c. Klaus Endress, Verwaltungsratspräsident der Endress+Hauser Gruppe, anlässlich seines Besuches zum 70. Firmenjubiläum. „Und daran ändert sich nichts, solange niemand dieses Unternehmen verkaufen will“, führt Endress aus. Über 19 Jahre prägt er das Unternehmen und die Firmenkultur.

Wie lautet die Gründungsgeschichte von Endress+Hauser

Am 1. Februar 1953 gründeten der Schweizer Ingenieur Georg H. Endress und der deutsche Leiter einer Genossenschaftsbank Ludwig Hauser die L. Hauser KG. Über die Jahre entwickelte sich das „Wohnzimmerunternehmen“ zu einer international agierenden Firmengruppe mit Produktionen an 26 Standorten in 12 Ländern. Endress+Hauser soll ein erfolgreiches Unternehmen im Familienbesitz bleiben und wird so zum Vermächtnis von Georg H. Endress. „Als international erfolgreiches Familienunternehmen freuen wir uns sehr, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden am Standort Nesselwang das 70-jährige Firmenjubiläum der Endress+Hauser Gruppe feiern zu dürfen“, äußert Harald Hertweck, Geschäftsführer von Endress+Hauser Temperature+System Products.

Endress+Hauser erhält Wertschätzung aus dem Bundestag

Stephan Stracke ist Mitglied des deutschen Bundestages und lobte als Gast der Jubiläumsfeier das Nesselwanger Unternehmen für seine Geschichte: „Die Endress+Hauser Gruppe ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Region und ein Familienunternehmen, das begeistert. Sie sind weltweit äußerst erfolgreich dank herausragender technischer Innovationsleistungen. Ihr Erfolgsrezept ist Denken in Generationen und Handeln im Team mit einer starken Belegschaft. Das macht das Unternehmen so stark und innovativ. Und unserer Region geht es so gut, weil es Familienunternehmen wie Endress+Hauser gibt.“

Wie sieht die jüngere Vergangenheit von E+H aus?

Für das Unternehmen seien die Mitarbeiter ein Teil der Familie. So gehört Matthias Altendorf, der als CEO 2014 das Unternehmen übernommen hat zwar nicht zur Familie Endress selbst, arbeitet bis zu diesem Zeitpunkt jedoch schon über 25 Jahre im Unternehmen. Unter Altendorfs Führung stärke Endress+Hauser durch weitere Zukäufe die Prozessanalyse sowie die Messung von Qualitätsparametern. Darüber hinaus treibe Matthias Altendorf das Thema Digitalisierung stetig voran. Dies habe sich besonders innerhalb der letzten Jahre bezahlt gemacht hat. Dadurch überstehe die Firma die Coronavirus-Pandemie gut, denn sie kann auch aus der Ferne ihre Kunden unterstützen. Das Unternehmen stehe auf gesunden Füßen, denn der globale Fußabdruck sorge für Stabilität.