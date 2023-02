Das ist der neue Leiter des Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa

Personalie

Alexander Grüner ist der neue LeiterAmeron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa. Foto: AMERON Collection

Bislang hat Mathias Weigmann das Hotel geleitet. Dieser wechselt nun innerhalb der Gruppe in die Schweiz. Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, kommentiert die Veränderungen: „Wir freuen uns, Mathias Weigmann bei seinem nächsten Karriereschritt in unserem Mountain Resort in Davos begleiten zu dürfen und danken ihm für die bisherige sehr gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig heißen wir Alexander Grüner in der Althoff Familie willkommen. Wir freuen uns, mit ihm eine versierte Führungskraft mit ausgezeichneter gastronomischer Expertise für uns gewonnen zu haben und wünschen ihm einen guten Start in der Ameron Collection.“

30 Jahre Berufserfahrung im Tourismus

Alexander Grüner ist seit rund 30 Jahren in der Branche aktiv. Seit 2019 war er als Hotel Manager für Steigenberger tätig. Vorwiegend im Grandhotel & Spa Petersberg und temporär im Grandhotel Belvédère. Zuvor sammelte er Erfahrungen als F&B Manager im Platzl Hotel München sowie in der Zulieferbranche, als Betriebsleiter eines Feinkostmarkts in Frankfurt. Zwischen 2012 und 2016 verantwortete er als Geschäftsführer im familieneigenen Hotel in Bamberg die Generalsanierung und Neupositionierung. Seinen beruflichen Werdegang begann der heute 52-Jährige mit einer Ausbildung zum Restaurantfachmann in seiner Heimat und zusätzlich zum Koch im Nassauer Hof in Wiesbaden.

Das sagt Alexander Grüner zu seinem Start im Allgäu

„Mein Start am Alpsee war großartig und ich danke dem Team für den überaus herzlichen Empfang. Ich sehe meiner neuen Aufgabe in diesem besonderen Hotel an derart einmaligem Standort mit Spannung entgegen. Außerdem liebe ich die Natur, die Berge und ein gutes Essen – so freue ich mich sehr auf das Leben im Allgäu“, erklärt Alexander Grüner zu seiner neuen Position im Allgäu.