AGCO zeichnet europäische Zulieferer in Marktoberdorf aus

Preisverleihung

Der Stammsitz von Fendt in Marktoberdorf. Foto: Fendt

Unter dem Motto „Agilität, Innovation, Widerstandsfähigkeit" hat die AGCO Corporation auf dem EME Supplier Day 2023 seine in der EME (Europe and Middle East)-Region ansässigen Lieferanten ausgezeichnet. Über 800 Teilnehmende besuchten die Veranstaltung am 18. Januar in Marktoberdorf.