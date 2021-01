Schlossbrauerei Autenried mit European Beer Star geehrt

Die Schlossbrauerei Autenried hat kürzlich über verschiedene Auszeichnungen bei einem der weltweit bedeutendsten Bier-Wettbewerbe berichtet. Am 11. November wurden beim European Beer Star 2020 im Rahmen der BrauBeviale, die in diesem Jahr online stattfand, der Autenrieder Leonhardi-Bock mit der Goldmedaille sowie das Autenrieder Schlossbräu Leicht mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie war es leider nicht möglich, die Urkunden und Awards im Rahmen der Messe „BrauBeviale“ zu übergeben. Dies führte dazu, dass Herr Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern, die Schlossbrauerei Autenried am 23.11.2020 persönlich besuchte. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln wurden die Urkunden und Awards überreicht.

Autenrieder Biere unter den besten der Welt

„Mit den Auszeichnungen beim European Beer Star 2020 zählen zwei Autenrieder Biere zu den besten Bieren der Welt,“ erklärt Rudolf Feuchtmayr, Geschäftsführer der Brauerei, stolz, „der verdiente Lohn für unseren Braumeister Matthias Hieber, Martin Wörner und Herbert Wiedemann, die kompromisslos an unseren hohen Qualitätsstandards festhalten.“

Mit 2.036 Bieren aus 42 Ländern aller Kontinente verzeichnet der European Beer Star 2020 im Corona-Jahr eine weltweit einmalig hohe Teilnehmerzahl. Eine 66-köpfige Jury, Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesene Bierkenner kamen aus Europa nach Gräfelfing um in einer zweitägigen Blindverkostung Anfang Oktober die Gold-, Silber und Bronzemedaillen in 70 Bierstilen zu ermitteln. Die Schlossbrauerei Autenried nimmt bereits seit 2004 erfolgreich am European Beer Star teil und kann inzwischen über 30 Auszeichnungen für verschiedene Biere verzeichnen.

Stellenwert handwerklicher Biervielfalt

„Die phänomenale Entwicklung unseres Wettbewerbes zeigt, welchen Stellenwert handwerkliche Braukunst und die große Biervielfalt genießen. Wir sind stolz, dass wir in diesen turbulenten Zeiten einen so hochkarätigen Wettbewerb auf die Beine stellen konnten“, umreißt Stang die Zielsetzung bei der Auflage dieses Wettbewerbes.