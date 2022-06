Wohin bewegt sich die Günzburger Wirtschaft?

Auch während Corona fand der etablierte und geschätzte Austausch per Videokonferenz statt. Ende April trafen sich die Wirtschaftsvertreter wieder in Präsenz und nutzten die Gelegenheit, sich das Digitale Gründerzentrum Areal Digital anzusehen und vom dortigen Netzwerkmanager Alexander Koch vorstellen zu lassen.

Die Projekte der RMG

Davor erläuterte Dagmar Derck die relevanten Projekte der RMG (Impulsveranstaltung beziehungsweise Projekt „Zukunft der Arbeit“, Tag der Ausbildung, Veranstaltungskalender, Tourismuswerbung,) es fand und in traditionell lockerer Runde ein Austausch zu den aktuellen Herausforderungen, Problemen, Aktivitäten und Planungen der einzelnen Vereine statt.

Neue Gesichter und wiederkehrende Themen

Neu in der Reihe der Vereinsvertreter begrüßte Dagmar Derck als Nachfolger von Franz Zenker für die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen Martin Schmid. Ebenfalls erstmals in der Runde vertreten waren Harald Dalm und Michael Hackenberg vom Handels- und Gewerbeverein Burgau. Einig waren sich die Verantwortlichen der lokalen Wirtschaftsinitiativen darin, dass es sehr erfreulich ist, nach einer für Viele langen Durststrecke endlich wieder etwas umsetzen und Veranstaltungen planen zu können. Ebenso einig allerdings waren sie sich, dass die Herausforderungen für entsprechende Aktivitäten nicht abgenommen haben.

Gemeinsames Ziel: Belebung der Innenstädte

Die immer noch spürbaren Folgen der Pandemie, dadurch sowie durch den allgemeinen Trend zum Onlinehandel verändertes Kundenverhalten, die aktuellen Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg bis hin zu Haftpflichtthemen und teilweise unangekündigten beziehungsweise schlecht abgestimmten Baustellen und Straßensperrungen vor Ort gehören dazu. Dennoch gelte es, innerhalb der lokalen Netzwerke, aber auch abgestimmt mit den Aktivitäten der anderen Kommunen im Landkreis und darüber hinaus, etwas voranzubringen und zum Leben zu erwecken beziehungsweise am Leben zu halten. Die Belebung der Innenstädte und der Erhalt und die Attraktivierung des lokalen beziehungsweise regionalen Handels sind gemeinsames Ziel, für das es zu kämpfen und an einem Strang zu ziehen gilt – optimalerweise in guter Zusammenarbeit mit der jeweiligen kommunalen Verwaltung.