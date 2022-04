Touristinfo Günzburg startet frisch ausgestattet in den Frühling

Parallel zur verschneiten Saisoneröffnung im Legoland öffnete auch die Touristinfo Legoland Allee direkt vor dem Parkeingang am vergangenen Samstag wieder ihre Türen. Neu bestückt mit den touristischen Infomaterialien der Region – dem Trio der Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg bestehend aus dem Magazin „Bei uns“, dem Gastgeberverzeichnis „Zu Gast“ und dem Reiseführer „A-Z“, aber auch mit unterschiedlichsten Broschüren und Flyern der Partner und Anschließer aus dem Landkreis Günzburg und dem Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben.

Präsenz über Prospektauslage

„Wir freuen uns, dass wieder zahlreiche Anbieter und Leistungsträger die Möglichkeiten nutzen, über ihre Prospektauslage in der Touristinfo präsent zu sein,“ sagt Tourismus- und Touristinfo-Leiterin Franziska Schier, Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus (RMG). Wer noch Interesse hat oder ein spezielles Angebot, das er in ausgewählten Monaten präsentieren möchte, kann jederzeit Prospektauslageplätze buchen. Auch die Zimmervermittlung in der Touristinfo Legoland Allee können interessierte Gastgeber weiterhin und auch unterjährig nutzen.

Neues Trio auch personell

Nicht nur das Touristische Trio in Form der jährlich neu erscheinenden Broschüren ist in der Touristinfo Legoland Allee und in mittlerweile 16 Infopoints im Landkreis erhältlich, auch das personelle Trio in der Touristinfo ist für die aktuelle Saison neu aufgestellt: Neben Inge Hermann und Sarah Carstaedt ist Irmgard Heinze seit Kurzem neu vor Ort präsent und freut sich auf ihre neue Aufgabe in der Gästeberatung.

Gästen den Wirtschaftsstandort Günzburg näherbringen

Ebenfalls neu bestückt sind die Infotafeln neben der Touristinfo Legoland Allee. Im Rahmen der Standortkampagne „Günzburg #meinLandkreis“ wurde das bestehende Stelen-System mit Bildern zu Freizeitmöglichkeiten in der Region und dem Hinweis zum Wirtschaftsstandort beziehungsweise dem Thema „Leben und Arbeiten“ im Landkreis Günzburg versehen. Im Rahmen des Regionalmanagement für den Landkreis Günzburg wird die RMG hieran mit einem Fachkräfteprojekt zur Zielgruppe „Gäste“ anknüpfen.