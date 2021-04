Wird der Landkreis Günzburg jetzt Start-up Region?

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Herr Könitzer, zunächst startete das neue Digitale Gründerzentrum nur mit online Seminaren. Jetzt sind die ersten Flächen von Start-ups bezogen worden. Wie lautet ihr erstes Fazit?

Christian Könitzer: Vor allem bei den etablierten Unternehmen traf das neue Digitale Gründerzentrum auf großes Interesse. Es geht hier vor allem ums Netzwerken. Denn so können gute Ideen gleich in die Unternehmen und damit die Wirtschaft der Region fließen. Einige sind gleich als Netzwerkpartner eingestiegen, wie übrigens auch wir Wirtschaftsjunioren.

Viele Gründer starten aber in Metropolen wie München oder Berlin. Kann Günzburg hier überhaupt mithalten?

Absolut. Hier im Landkreis gibt es viele interessante Unternehmen, vom Hidden Champion bis zum Weltmarktführer. Viele digitale, neue Projekte starten zunächst analog, meist beim Kunden vor Ort. Die zentrale Lage zwischen Augsburg und Ulm ist aus meiner Sicht deshalb ein Riesenvorteil.

Wie können diese „interessanten Unternehmen“ in der Region von dem neuen DGZ profitieren?

Gerade für erfolgreiche etablierte Unternehmen ist es wichtig, neue Trends und Technologien rechtzeitig zu identifizieren. Ein regelmäßiger Austausch mit digitalen Startups kann neue Perspektiven eröffnen und gleichzeitig den Startups ein Feedback von Kundenseite geben.

Hochschulabsolventen stehen vor mehreren Herausforderungen. Neben dem Berufseinstieg machen sich viele bereits Gedanken über eine Familiengründung. Im Landkreis Günzburg haben wir vergleichsweise niedrigere Mieten und Grundstückspreise sowie gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Hinzu kommen die vergleichsweise geringen Büromieten und Lebenshaltungskosten, die für viele Gründer interessant sein dürften.

Die gibt es. Wir profitieren hier zum einen von guten Kontakten zu den Hochschulen und Universitäten, etwa in Augsburg, Ulm oder Kempten. Neben dem Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg (WZR) der Universität Ulm gibt es mit dem Technologietransferzentrum (TTZ) hier in Günzburg mittlerweile aber auch einen Ableger der Hochschule Neu-Ulm mit Schwerpunkt „Big Data basiertes Marketing“. Damit sind künftige Experten dieses Fachgebiets schon gleich vor Ort.