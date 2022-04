Weltwassertag 2022 mit der Autenrieder Schlossgartenquelle

Deutschland ist das Mineralwasser-Land Nr. 1. Anlässlich des Weltwassertages am 22. März, der dieses Jahr unter dem Motto „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“ stand, machte die Schlossbrauerei Autenried auf das Naturprodukt Mineralwasser aufmerksam und möchte es ins Bewusstsein der Menschen rufen. Natürliches Mineralwasser sei ein besonderer Schatz aus ursprünglich reinen Tiefengrundwasservorkommen, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Aktuelle Umfragen zeigen, heißt es weiter, dass die Verbraucher einen besonderen Wert auf die natürliche Reinheit als einzigartige Eigenschaft des Mineralwassers legen.

Einzigartigkeit und Natürlichkeit von Mineralwasser

Um auf den besonderen Wert des Naturprodukts Mineralwasser aufmerksam zu machen, beteiligt sich die Schlossbrauerei Autenried an einer branchenübergreifenden Kampagne zum Weltwassertag. Gemeinsam mit rund 150 deutschen Mineralbrunnen und einer Vielzahl von Unterstützern aus dem Handelsbereich bringt die Schlossbrauerei Autenried das Naturprodukt unter anderem auch in die Bundeshauptstadt. Mit einer Großplakat-Aktion in Berlin unter dem Slogan „Hier sprudelt die Natur“ soll die Einzigartigkeit und Natürlichkeit von Mineralwasser deutlich in den Mittelpunkt gerückt werden.

Vom Gestein gefiltertes Wasser

Das Mineralwasser der Autenrieder Schlossgartenquelle kommt laut Unternehmensaussage aus einem 130 Meter tiefen Brunnen, dessen Wasser über viele Jahrzehnte vom Gestein gefiltert wurde und dabei Mineralien aufgenommen hat. Das Mineralwasser der Schlossgartenquelle wird aber nicht nur für die direkte Abfüllung in Flaschen verwendet, sondern kommt auch bei der Herstellung von Brauereiprodukten des Unternehmens zum Einsatz.