So ehrt das Unternehmen Wanzl seine langjährigen Mitarbeiter

Feierlichkeiten

Auch diesen Sommer gratulierte Wanzl wieder seinen langjährigen Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter insgesamt geehrt wurden wurden und wie das Unternehmen in die Zukunft blickt.

Traditionell findet bei Wanzl die Jubilar-Ehrung in der Vorweihnachtszeit statt, doch aufgrund von umfangreichen Corona- Maßnahmen war das nicht möglich. Dennoch hat es sich das Unternehmen nicht nehmen lassen, den Mitarbeitern, die 2021 ihr Jubiläum hatten, in einem feierlichen Rahmen im Creative Center in Leipheim und im Werk drei in Kirchheim seinen Dank auszusprechen.

Verabschiedung von 45 Mitarbeitern

„Jeder Einzelne von Ihnen hat mit seinem Einsatz einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen“, sagt Gottfried Wanzl, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung in seiner Rede an die Jubilare. Geehrt wurden insgesamt 120 Mitarbeiter, die 10, 25 und 40 Jahre bei Wanzl beschäftigt sind sowie Auszubildende, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Außerdem wurden 45 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Die Wanzl-Familie lebt“

„Treue und Bereitschaft über einen so langen Zeitraum für ein und dasselbe Unternehmen zu arbeiten, sind heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Und die Zahl unserer langjährigen Mitarbeiter wächst. Das zeigt uns, dass die Wanzl-Familie lebt“, betont Gottfried Wanzl und ließ es sich nicht nehmen, den Jubilaren persönlich zu gratulieren und sich für ihr großes Engagement zu bedanken. Dabei überreichte Gottfried Wanzl den Jubilaren Urkunden und Geschenke.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Unternehmen ist bereit für die Zukunft

Nach der offiziellen Feierlichkeit wurden bei Sekt und Fingerfood zahlreiche Anekdoten ausgetauscht und die vergangenen Jahre Revue passieren gelassen. Gottfried Wanzl blickt trotz des aktuellen Weltgeschehens und der Veränderung in der Handelsbranche zuversichtlich nach vorne. Nicht zuletzt wegen der vielen langjährigen Mitarbeiter, ihrer Treue und ihrer Erfahrung wird es dem Unternehmen auch weiterhin gelingen, die künftigen Herausforderungen zu meistern. Das Wanzl-Haus steht auf einem soliden Fundament und ist bereit für die Zukunft.