Neustart der Ärztlichen Direktoren an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

Personalwechsel

Das neue Team der Ärztlichen Direktoren v.l.: PD Dr. Sebastian Hafner, Dr. Peter Müller, Klinikvorstand Robert Wieland, Dr. Manfred Herr, Dr. Ulrich Kugelmann und der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Landrat Hans Reichhart. Foto: Irmgard Lorenz/Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

Für die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach stehen in der nächsten Zeit große Aufgaben an. Die Gestaltung der regionalen Gesundheitsversorgung im Landkreis Günzburg mit seinen vielen Facetten wird Klinikvorstand Robert Wieland fortan mit neuen Ärztlichen Direktoren an den Kreiskliniken vornehmen. Das ist für den Neustart geplant.

Für die Klinik Günzburg wird neben dem bisherigen Ärztlichen Direktor und Chefarzt für Viszeralchirurgie Dr. Ulrich Kugelmann nun der Chefarzt für Innere Medizin und Onkologie Dr. Peter Müller die Ärztliche Direktion an der Klinik Günzburg als Stellvertretung übernehmen. An der Klinik Krumbach hat zukünftig der neue Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Manfred Herr das Amt des Ärztlichen Direktor inne. Sein Vertreter ist PD Dr. Sebastian Hafner (Chefarzt für Anästhesie- und Intensivmedizin).

So soll es mit den neuen Ärztlichen Direktoren weitergehen

„Wir freuen uns über den Rückhalt aus dem Verwaltungsrat und sind absolut zuversichtlich, dass wir mit dem neuen Team in der Ärztlichen Direktion mit Kraft, Know-How und großem Engagement in die nächsten Jahre gehen werden“, freute sich Klinikvorstand Robert Wieland. Die herausfordernde Phase, vor der die Kliniken stehen, werden laut Wieland die Ärztlichen Direktoren maßgeblich mitbegleiten und an beiden Klinikstandorten aktiv strategische Fragestellungen mit beantworten. „Wir wollen Lösungen finden, die Kreiskliniken im Netzwerk der medizinischen Versorgung des Landkreises an zentraler Stelle einbinden und so ihre Leistungsfähigkeit sicherstellen und damit zu einer exzellenten medizinischen Versorgung der Landkreisbürger auch in der Zukunft beitragen“, erklärte Wieland.

Großer Dank an bisherige Direktion

Robert Wieland dankte den bisherigen Ärztlichen Direktoren für ihr großes Engagement für die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach in den vergangenen Jahren. „Es war eine äußerst gute, engagierte und konstruktive Zusammenarbeit", sagte Robert Wieland zum Abschied. Der Chefarzt für Radiologie an der Klinik Günzburg Dr. Martin Wegener und die zwei Chefärzte der Klinik Krumbach Dr. Christian Vollmer (Gastroenterologie) und PD Dr. Sebastian Mayer (Gynäkologie und Geburtshilfe) hatten während ihres Einsatzes als Ärztliche Direktoren in den vergangenen Jahren der Pandemie einen enormen Beitrag geleistet und wurden Ende Januar 2023 aus dem Amt der Ärztlichen Direktion verabschiedet.