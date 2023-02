Kögel eröffnet neuen Servicebetrieb in Burtenbach

Erweiterung

Die neue Werkstatt von Kögel am Hauptsitz in Burtenbach. Foto: Kögel

Kögel hat seinen ersten Servicestandort am Hauptsitz in Burtenbach in Betrieb genommen. Warum sich das Unternehmen für diesen Schritt entschieden hat.

Am neuen Servicestandort Burtenbach können Flottenbetreiber zukünftig Services und Reparaturen an gezogenen Einheiten in Anspruch nehmen. „Ein eigener Servicebetrieb am Werk gehört einfach dazu, wenn ein Fahrzeughersteller Kundennähe verspricht“, erklärt Anton Bigelmaier, Leiter des Geschäftsbereichs After Market bei Kögel.

Dienstleistungen vor Ort

Erweiterung des Werkstattnetzwerks

Auch Unfallinstandsetzungen sind im Leistungsportfolio enthalten. „Komplexe Arbeiten wie das Richten von Rahmen sowie von Planen, Koffer- als auch Kippaufbauten überlassen andere Servicebetriebe lieber uns“, berichtet Kögel-Werkstattleiter Markus Wolf. Zu den weiteren Leistungen des zählen Achsvermessung und -Justage, Arbeiten an der Hydraulik von Kippfahrzeugen, das Nachrüsten von Ausrüstungsoptionen wie Ladebordwände und Einrichtungen zur Ladungssicherung einschließlich der Erstellung von Ladungssicherungszertifikaten.

Mit der eigenen Werkstatt ergänzt Kögel sein europaweites Werkstattnetzwerk mit insgesamt 1.000 Standorten, wovon sich rund 500 in Deutschland befinden. Der neue Betrieb befindet sich in Nähe der Autobahn A 8. Daher wird die Kögel Werkstatt auch Teil der Pannennothilfe sein. Der Betrieb ist Teil der Investitionspläne des Unternehmens am Standort Burtenbach. Die Werkstatt teilt sich das 2.600 Quadratmeter große Gebäude unter anderem mit der ebenfalls neuen SKD-Verladung (Semi-Knocked-Down), wo Bauteilsätze für den Transport zu den europäischen Montagewerken von Kögel vorbereitet werden.