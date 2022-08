Kögel aus Burtenbach setzt auf neuen Kommunikationsleiter

Personalie

Maximilian Franz übernimmt fortan die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Kögel. Foto: Kögel

Im Traditionsunternehmen Kögel wuchs der Wunsch nach einer zukunftsfähigen Öffentlichkeitsarbeit. Wer diese fortan betreiben soll.

Das Kögel-Leitbild „Because we care“ bilde den roten Faden, welcher sich durch alle Kommunikationsmaßnahmen ziehe. Von diesem leiten sich alle Aktivitäten im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit ab. Der Hersteller wolle mit konsequenter Markenführung einen Wiedererkennungswert schaffen. In Zukunft widmet sich Maximilian Franz als erfahrener Markengestalter diesem Ziel. „Dies kann nur durch eine nachhaltige Kommunikation der Marke Kögel erreicht werden“, erklärt er zu seinem Dienstantritt in Burtenbach.

Christian Renners, CEO der Kögel Trailer GmbH, erklärt welchen Zweck die Unternehmenskommunikation dabei verfolge: „Fachübergreifend arbeiten wir an einem Ziel – Vertrauen zu schaffen. Auf Kögel kann man sich verlassen. Wir sind da! In guten, wie in schlechten Zeiten kümmern wir uns um die Belange unserer Kunden. Diese Botschaft müssen wir noch stärker in unsere Märkte tragen. Deshalb freue ich mich sehr, mit Maximilian Franz einen aktiven Gestalter für diese Aufgabe gewonnen zu haben.“

Erfolgreiche Kommunikation sei hauptsächlich eine Teamleistung. Deshalb werde Maximilian Franz eng mit den Fachabteilungen Produkt, Vertrieb, Finanzierung, Used, Telematics, Aftermarket und HR zusammenarbeiten. „Die wesentliche Erfolgskomponente ist die Zusammenarbeit mit meinem Team“, erklärt Franz und fügt hinzu: „Mit Eva-Maria Pohl in der Marketingleitung und ihrem Team bin ich sehr froh, eine erfahrene wie auch versierte Expertin an meiner Seite zu haben und überzeugt davon, die Marke Kögel gemeinsam in die Zukunft führen zu können.“

„Because we care“ gelte in Burtenbach als tagtäglicher Leitspruch. Die strategische Ausrichtung für die Zukunft sowie das Engagement gegenüber Kunden sollen auf diesem Grundsatz bauen. Auch der Umgang mit Mitarbeitern sowie die Leidenschaft in der Produktentwicklung seien davon geprägt. Hinzu komme eine zukünftig stärkere Fokussierung auf die interne Kommunikation hin zu Mitarbeitern und Zulieferern. Diese flankiere zahlreiche Investitionen in die europaweit elf Kögel-Standorte in neun Ländern. Dazu gehöret ebenfalls der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Burtenbach.