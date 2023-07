Kögel erhält neuen Großauftrag von der Spedition Schwarz

Transportbranche

Von links: Oliver Ocker, Goran Velickovic, Hans-Günther Schwarz, Thomas Schwarz, Uwe Klimbach, Rudolf Schmid und Robert Langlotz. Foto: Kögel

Die Spedition Schwarz aus dem Baden-Württembergischen Herbrechtingen fährt vor allem großvolumige Ladungen wie weiße Ware. Das Unternehmen möchte dabei den CO2-Fußabdruck ihrer Transporte möglichst gering zu halten. Deshalb hat es sich für Trailer von Kögel entschieden, deren Volumen größer, als das der bislang verwendeten ist. Der um 1,38 Meter verlängerte Sattelauflieger bietet bis zu 111 Kubikmeter Nutzvolumen – das entspricht etwa zehn Prozent mehr als bei herkömmlichen Mega-Trailern – beziehungsweise vier zusätzlichen Europaletten-Stellplätzen.

So kam die Partnerschaft mit Kögel zustande

„Es ist in unserem Interesse, so viel Ware wie möglich in einem Fahrzeug zu transportieren. Daher nutzen wir ausschließlich volumenoptimierte Transportlösungen. Nutzlast und Volumen des EuroTrailer sind für weiße Ware ideal“, erklärt Hans-Günther Schwarz, gemeinsam mit Thomas Schwarz Geschäftsführer der Spedition Schwarz und verantwortlich für den Fuhrpark.

Insgesamt 46 Einheiten, 40 EuroTrailer und 6 herkömmliche Mega-Auflieger, hat das Unternehmen bei Kögel in diesem Jahr bestellt. Die ersten 13 EuroTrailer hat es jüngst übernommen. „Für den EuroTrailer von Kögel haben wir uns entschieden, da die Qualität der Trailer sehr gut ist und bei Kögel das Preis-Leistungsverhältnis attraktiv ist“, berichtet der Geschäftsführer. Inzwischen zählt der Fuhrpark der Spedition bereits 76 Trailer der Marke Kögel.

Die Spedition Schwarz wurde im 19. Jahrhundert gegründet

Die Spedition Schwarz ist ein Transportbetrieb mit langer Tradition. Die Wurzeln des familiengeführten Unternehmens reichen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Damals bot Georg Stängles Pferdefuhrunternehmen lokale Transporte an. Aus diesem Betrieb erwuchs 1936 die Spedition Schwarz. Heute befindet sich der Unternehmenssitz in Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim auf einem Areal mit 70.000 Quadratmeter Größe. Dort befinden sich neben Verwaltung und Disposition auch Lagerflächen und Werkstatt. Schwarz ist vor allem in Deutschland aktiv, aber auch in der Schweiz und in Österreich. Mit den Schwesterunternehmen Schwarz Logistik, der Spedition Schwarz in Münster (Hessen) und Kareka in Ústí nad Labem (Tschechische Republik) bedient Schwarz weitere Märkte auf dem Kontinent.