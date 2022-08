Kögel empfängt in Burtenbach politischen Besuch

Politik und Wirtschaft

Kögel ist laut dem Abgeordneten Engelhardt ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region. Bild: Kögel.

Der CSU-Bundespolitiker Alexander Engelhard hat Kögel zum zweiten Mal besucht. Kögel CEO Christian Renners präsentierte ihm die Investitionspläne am Standort Burtenbach und die bisherigen Baufortschritte. Genaueres über die Zukunftspläne des Unternehmens und warum es von Focus Money ausgezeichnet wurde.

Nach seiner Wahl in den Deutschen Bundestag im vergangenen September hat Alexander Engelhard (CSU) bereits zum zweiten Mal den Hauptsitz von Kögel in Burtenbach besucht. Kögel CEO Christian Renners empfing das Mitglied des Bundestages zu einem konstruktiven Gespräch. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie Industrieunternehmen in den aktuell herausfordernden Zeiten wettbewerbsfähig bleiben und Investitionen für die Zukunft verlässlich planen können.

Engelhard lobt Investitionspläne am Standort Burtenbach

Christian Renners präsentierte Alexander Engelhard im Verlauf des Gespräches die Investitionspläne am Standort und die bisherigen Baufortschritte. „Ich freue mich, dass Kögel am Standort Burtenbach in den kommenden Jahren investiert und so Arbeitsplätze in der Region sichert und zusätzlich schafft. Dieses klare Bekenntnis ist für den Landkreis Günzburg und darüber hinaus hervorragend. Kögel ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region, den es zu unterstützen gilt“, erklärt der CSU-Abgeordnete.

Zusätzlichen zur neuen Verwaltung entsteht ein neues Werk

„Kögel steht zu seinen großen Investitionsplänen und wird am Standort Burtenbach nicht nur ein neues Verwaltungsgebäude und eine SKD-Verladung einschließlich öffentlicher Werkstatt errichten, sondern auch ein neues Werk bauen“, sagt Firmenchef Renners. „Wir freuen uns über den erneuten Besuch von Alexander Engelhard und die damit ausgedrückte große Wertschätzung der Politik gegenüber Kögel. Herr Engelhard besitzt eine große wirtschaftliche Expertise und ein außerordentliches Verständnis für die Bedürfnisse mittelständischer Industriebetriebe“, erläutert der Kögel CEO.

Kögel wurde als Reputationssieger ausgezeichnet

Das Wirtschaftsmagazin Focus Money hat Kögel im Rahmen seines Deutschland Tests als Reputationssieger ausgezeichnet. Der Betrieb aus Burtenbach erzielte dort den Bestwert der Branche. Noch vor weltweit namhaften Herstellern wie Kion Group, Scania, Deutz, MAN und Volkswagen Nutzfahrzeuge hat sich Kögel an die Spitze der Wertung im Bereich Lkw- und Nfz-Hersteller gesetzt. Insgesamt untersuchten die Forscher 438 Millionen öffentlichen Quellen auf ihre positive oder negative Tonalität und auf Reichweite. Das am positivsten bewertete Unternehmen einer Branche erhielt die volle Punktzahl von 100 Punkten – so wie Kögel.