Humbaur und Kögel spenden an Kinder in der Ukraine

Die Fahrzeugbauer Humbaur GmbH und Kögel Trailer GmbH, beides Firmen des Gersthofener Unternehmers Ulrich Humbaur, spenden gemeinsam 100.000 Euro. Das Geld geht an die Kinderhilfsorganisation Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ und soll in der vom Krieg zerrütteten Ukraine das Leid der Schwächsten, der Kinder und ihrer Familien, lindern.

Das sagt Geschäftsführer Ulrich Humnbaur zu der Spende

„Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sind kaum erträglich. Das unermessliche Leid im Kriegsgebiet mitten in Europa geht uns sehr nahe. Es leiden vor allem die Schwächsten – und das sind die Kinder. Deswegen haben wir uns entschieden, im Namen der Humbaur GmbH und der Kögel Trailer GmbH 100.000 Euro an den Verein Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ zu spenden“, erklärt Ulrich Humbaur.

So wird das Geld eingesetzt

„Ein Herz für Kinder“ unterstützt mit Partnerorganisationen vor Ort Kinder in der Ukraine und finanziert damit beispielsweise die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Medikamenten, Verbandsmaterial sowie alles, was vor Kälte schützt. Der Verein organisiert zudem psychologische Hilfe. Zum anderen hilft „Ein Herz für Kinder“ Flüchtenden aus der Ukraine, die bereits in Deutschland angekommen sind, und leistet einen Beitrag zu deren Versorgung und Unterbringung.