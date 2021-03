Kögel aus Burtenbach verzeichnet steigende Nachfrage im Ausland

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Unter der Leitung des erfahrenen Vertriebsexperten Ronald Kroesen bietet Kögel BeNeLux B.V. künftig seine Produkte mit erweitertem Serviceangebot in allen Bereichen an. Die eigenständige Tochtergesellschaft mit einem achtköpfigen Team aus erfahrenen Verkaufs- und Serviceprofis soll den Kunden als Ansprechpartner vor Ort dienen und die länderspezifische Bedürfnisse im Detail kennen.

Das sagt der Geschäftsführer von Kögel BeNeLux

„Das neue vollumfängliche Service- und Produktangebot vor Ort lässt keine Kundenwünsche offen. Falls doch, kümmern sich mein kompetentes Team von Verkaufs- und Serviceprofis und ich uns direkt um Ihre Belange, ganz nach der Unternehmensphilosophie von Kögel ‚Because we care’. Mit unseren nachhaltigen, wirtschaftlichen und zukunftsorientieren Transportlösungen sind wir der kompetente Partner für die Speditions- und Baubranche“, erklärt Ronald Kroesen, Geschäftsführer von Kögel BeNeLux.

Kögel wirbt damit, den Kunden in den Fokus zu rücken



Das Kundenangebot erstreckt sich vom klassischen Neuwagenverkauf mit großer Ausstellungsfläche, Kögel Used und Kögel Rent, über umfangreiche Financial Services bis hin zu Aftersales nach Kögel Standards. Dank des kompetenten Verkaufs- und Serviceteams könne auf jeden Kundenwunsch schnell reagiert werden und auch nach dem Erwerb ist ein Ansprechpartner vor Ort. Auch die Lieferung hochqualitativer Ersatzteile ist in die neuen Strukturen integriert. Dank der engen Zusammenarbeit mit regionalen Ersatzteilgroßhändlern sei bestellte Ware schnell verfügbar.

Starkes Team unter erfahrener Leitung

Mit seiner herausragenden Expertise leitet Ronald Kroesen die Geschäfte der Kögel BeNeLux B.V. im niederländischen Kampen. Der 54-jährige Niederländer verantwortet damit sämtliche Vertriebs-, Händler- und Serviceaktivitäten des bayerischen Traditionsunternehmens und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben: „Mit Hilfe meines Teams werden wir die Marktpräsenz von Kögel und Humbaur weiter ausbauen und die Beziehungen zu unseren Kunden stärken. Dafür haben wir ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot in unser Programm aufgenommen, das flexibel auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt werden kann."