Kögel aus Burtenbach verstärkt Präsenz in Frankreich

Der französische Transportverbund Tred Union hat sich Kögel als geholt. Damit sollen die Kunden zukünftig doppelt profitieren: Zum einen von der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Kögel Produktportfolios, zum anderen von einem starken und dynamischen Netzwerk mit maßgeschneiderten Serviceleistungen – verkünden die Unternehmen Anfang Februar 2021.

Kögel setzt mit der neu geschmiedeten Allianz ein Zeichen auf dem französischen Markt. Die Mitglieder von Tred Union erhalten einen exklusiven Zugang zur Kögel Produktpalette. Die Kögel Trailer der NOVUM-Generation vereinen laut eigener Aussage des Unternehmens Qualität, Wirtschaftlichkeit und das Bewusstsein für nachhaltige Logistikprozesse.

Mit Jerome Grau steht ein erfahrener Branchenexperte an der Spitze von Kögel in Frankreich. Der 50-jährige Franzose verantwortet dort sämtliche Vertriebs-, Händler- und Serviceaktivitäten des bayerischen Aufliegerherstellers und freut sich sehr auf die neuen Partnerschaften: „Mit Tred Union an unserer Seite bündeln wir unsere Kompetenzen und sind auf dem französischen Markt bestens aufgestellt. Mit Hilfe des französischen Teams und der Händler werden wir die Marktpräsenz von Kögel weiter ausbauen und die Beziehungen zu unseren Kunden stärken.“

Mit 13.000 Fahrzeugen und 150 Mitglieder ist Tred Union der führende Verband französischer Transporteure. Das Hauptaufgabenfeld konzentriert sich auf folgende vier Bereiche: Transport von palettierbarer Fracht in Komplett- und Teilladungen, Palettenversand, Logistik und Sondertransporte, sowie temperaturgeführte Transporte.

Über Kögel

Kögel ist einer der führenden Trailerhersteller Europas. Bereits mehr als 550.000 Fahrzeuge hat das Unternehmen seit der Firmengründung 1934 produziert. Mit seinen Nutzfahrzeugen und Lösungen für das Speditions- und Baugewerbe bietet das Unternehmen seit über 85 Jahren ingenieursgeprägte Qualität „made in Germany“. Im Mittelpunkt stehen seither die Leidenschaft für den Transport und Innovationen, die nachweislich nachhaltige Mehrwerte für die Spediteure bieten. Der Firmensitz und Hauptproduktionsstandort der Kögel Trailer GmbH ist im bayerischen Burtenbach. Zu Kögel gehören außerdem Werke und Standorte in Ulm (D), Duingen (D), Chocen (CZ), Verona (IT), Kampen (NL), Gallur (ES) und in Moskau (RUS)..