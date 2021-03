Kögel aus Burtenbach verkündet Änderung in Geschäftsführung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir danken Josef Warmeling für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Berufsweg alles Gute“, erklärt Ulrich Humbaur, Inhaber von Kögel. „Nach drei spannenden Jahren bei Kögel ist es für mich an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ich bedanke mich bei den Kunden, Partnern und Mitarbeitern von Kögel für das entgegengebrachte große Vertrauen“, sagt Josef Warmeling.

Zukunftsaufstellung des Unternehmens



Warmeling habe laut Aussage des Unternehmens seine Expertise in der Trailerbranche zum Wohle von Kögel eingesetzt und dazu beigetragen, dass das Unternehmen für die Zukunft sicher aufgestellt ist. Kögel ist in vielen europäischen Ländern mit einer leistungsfähigen Struktur vertreten. Ein breites Angebot an Value-Added-Services soll Kundenbedürfnisse abdecken.

Zunächst übernehmen die beiden Geschäftsführer Thomas Heckel, verantwortlich für Einkauf, Finanzen und Controlling und Thomas Eschey, verantwortlich für Technik und Produktion, die Aufgaben von Josef Warmeling. Dabei arbeiten sie eng mit den Vertriebsverantwortlichen der einzelnen Regionen zusammen. Massimo Dodoni ist als Geschäftsführer verantwortlich für den Bereich After Market sowie für den Vertrieb in Regionen außerhalb der EU.

85 Jahre Firmengeschichte

Kögel ist einer der führenden Trailerhersteller in Europa. Mit seinen Nutzfahrzeugen und Transportlösungen für das Speditions- und Baugewerbe bietet das Unternehmen seit mehr als 85 Jahren ingenieursgeprägte Qualität „Made in Germany“. Kögel sieht sich in der Verantwortung, die Transport- und Logistikprozesse im Einvernehmen mit der Politik und den Kunden umwelt- und klimafreundlich zu gestalten. Der Firmensitz und Hauptproduktionsstandort der Kögel Trailer GmbH ist im bayerischen Burtenbach.