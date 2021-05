Kanzleien HLB Augsburg und HWP Hirner & Partner fusionieren

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei HLB Augsburg und die Günzburger Steuerberatungskanzlei HWP Hirner & Partner mbB haben sich vor kurzem zur Kanzlei HLB Augsburg Schwaben zusammengeschlossen. Das gaben die neu fusionierte Kanzlei nun bekannt. Durch die Fusion der Kanzleien ist HLB Augsburg Schwaben nun eine der größten Kanzleien in Bayrisch-Schwaben, die Unternehmen in den Gebieten Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung unterstützt. Geleitet wird HLB Augsburg Schwaben von den Gesellschafter Fadil Bunjaku, Hans Hirner, Jörn Nagel, Michael Jahn, Angelika Seuster, Stefan Schmid und Andreas Wellens.

Die knapp 100 Mitarbeitenden sind an den Hauptsitzen Augsburg und Günzburg sowie in den Büros in Haunstetten, Friedberg, Schwabmünchen, Ichenhausen und Gersthofen beschäftigt. Für Andreas Wellens, der vorher Partner von HLB Augsburg war, ist die Fusion ein großer Gewinn: „Vor allem durch die umfassenden Fachkenntnisse der Kollegen im Bereich Unternehmensberatung sind wir nun auch in diesem Spezialgebiet noch besser aufgestellt.“ Gleichzeitig sollen die früheren Kollegen und Mandanten von HWP Hirner & Partner von der Expertise in der Rechtsberatung von HLB Augsburg profitieren können. Hans Hirner, der vorher Partner von HWP Hirner & Partner war, fühlt sich durch den Zusammenschluss gut für die Zukunft gerüstet: „Das letzte Jahr hat gezeigt, wie schnell sich gesetzliche Gegebenheiten ändern können. Umfassendes Know-how ist enorm wichtig. Wir sind jetzt glänzend aufgestellt. “Von Vorteil sei auch, dass die Kanzlei nach wie vor sehr gut in das globale HLB-Netzwerk, einem Zusammenschluss aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, eingebunden ist.

Die Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei HLB Augsburg Schwaben berät in allen betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Rund 100 Mitarbeiter sind an den Hauptsitzen in Augsburg und Günzburg und weiteren Büros in Haunstetten, Friedberg, Gersthofen, Günzburg, Ichenhausen und Schwabmünchen beschäftigt. Sie betreuen neben Unternehmen aller Größenordnungen und Rechtsformen auch deren Organe, Gesellschafter sowie Privatpersonen. HLB Augsburg Schwaben ist Mitglied im nationalen und internationalen HLB-Netzwerk. Die HLB ist ein globales Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in über 150 Ländern mit rund 30.000 Mitarbeitern. In Deutschland beraten 22 Mitgliedsfirmen mit mehr als 200 Partnern und über 1.800 Experten Entscheider und Unternehmen aller Unternehmensgrößen und -branchen. Mit einem Umsatz von über 200 Millionen Euro gehört HLB zu den Top 3 der in Deutschland tätigen Netzwerke.