HLB Augsburg mehrfach vom Handelsblatt ausgezeichnet

Eine Studie des Handelsblattes hat ergeben, dass die HBL Augsburg zu den besten Kanzleien für den Mittelstand in Deutschland zählt. Das Hamburger Marktforschungsunternehmen S.W.I Finance veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse der im Auftrag des Handelsblattes angefertigten Studie, an der sich in diesem Jahr rund 5.000 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus ganz Deutschlandbeteiligt haben. Die Augsburger Kanzlei HLB kann sich nun über Top-Platzierungen in den Kategorien „Unternehmensnachfolge“ und „Internationales Steuerrecht“ freuen. Zudem wurde HBL für ihre Expertise in den Branchen „Handel“ und „Privatpersonen“ geehrt.

Synergieeffekte suchen und am Ball bleiben

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer bisher geleisteten Arbeit. Die Auszeichnung ist für uns zugleich eine Bestätigung und Ansporn für die Zukunft“, freut sich Andreas Wellens, Rechtsanwalt, Steuerberater und Spezialist für Internationales Steuerrecht bei HLB Augsburg. Ausruhen könne man sich aber nicht, betont er. „Denn ein zunehmend komplexeres Berufsfeld der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bedingt sich insbesondere durch die fortschreitende Internationalisierung der Geschäftswelt. Ohne eine kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und den Austausch frischer Ideen im HLB-Netzwerk könnten wir für unsere Mandanten kaum die bestmöglichen Arbeitsergebnisse erzielen. Umso wichtiger bleibt es daher, Synergieeffekte zu suchen und fachlich immer am Ball zu bleiben.“

Mehr zu HLB Deutschland

Das Netzwerk HLB Deutschland ist ein Zusammenschluss aus ungefähr 35 selbstständigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien. Hier sind über 1.800 Mitarbeiter tätig. Dabei ist die HLB Deutschland Mitglied im internationalen HLB-Verbund. Neben Deutschland gehören über 150 Länder mit über 25.000 Mitarbeitern zu den HLB Kanzleien. Die HBL Augsburg Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gehört zu diesem Netzwerk.