Handelsblatt zeichnet HLB Augsburg Schwaben als beste Steuerberater 2023 aus

Auszeichnung

Andreas Wellens, geschäftsführender Gesellschafter bei HLBAugsburg Schwaben. Foto: Micha Wolfson

Zum wiederholten Male gehört die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Augsburg Schwaben zu Deutschlands besten Kanzleien. In der aktuellen Erhebung des Handelsblattes schaffte das Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in der Kategorie „Deutschlands beste Steuerberater“ den Sprung unter die Top-Platzierten. Auch in den Teilbereichen Unternehmensnachfolge und Internationales Steuerrecht steht die Gesellschaft auf die Bestenliste.

So bewertet HLB Augsburg Schwaben die Auszeichnung

„Die aktuellen Themen, aber auch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Internationalisierung gestalten den Steuermarkt immer komplexer und vielschichtiger und stellen unsere Branche heute und in Zukunft vor zahlreiche Herausforderungen“, bestätigt Andreas Wellens, geschäftsführender Gesellschafter bei HLB Augsburg Schwaben. Das Fachwissen zu dieser Thematik war daher auch Hauptbestandteil der Studie. Die Befragten beantworteten neben den Angaben zu ihrer Qualifikation auch Fachfragen zu ihren Spezialgebieten und belegten damit ihre Expertise. Für Wellens bedeutet die Auszeichnung eine Bestätigung für die Leistungen seiner Fachkollegen und ist zugleich Auftrag, sich auch künftig hochqualifiziert für die Mandanten einzusetzen: „Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen, zeigen sie uns doch, wie stark wir mit unserer fachlichen Expertise in einer Zeit des Umbruchs sind“, bekräftigt er. „Wir werden uns auch zukünftig mit Leidenschaft für unsere Mandanten einsetzen“.

Nach diesem Modus wurden die Sieger der Studie identifiziert

Insgesamt beteiligten sich 4.208 Steuerberater und 825 Wirtschaftsprüfer an der Studie. Von Ihnen schafften es 605 Steuerberater und 113 Wirtschaftsprüfer in die Bestenliste. Die Auszeichnungen erfolgten nach Sachgebiet, Branche und Gesamtwertung. Durchgeführt wurde die Studie vom Sozialwissenschaftlichen Institut Schad (SWI Finance) im Auftrag des Handelsblattes.