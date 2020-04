Günzburger Steigtechnik entwickelt Infektionsschutz

Hygiene steht in Zeiten des Corona-Virus an erster Stelle. Zum Schutz der Gesellschaft trägt jetzt auch die Günzburger Steigtechnik ihren Teil bei. Das Unternehmen hat mobile und stationäre Trennwände entwickelt. Diese lassen sich im Handumdrehen an Verkaufs- und Beratungstheken, Arbeitsplätzen und Essenausgaben aufstellen und schützen so vor einer Tröpfcheninfektion.

Neuheit: Hygiene-Rollcontainer

Für Veranstaltungen oder auch den Einsatz im Krisenfall gibt es eine weitere Neuheit: Hygiene- Rollcontainer, die als flexible Wasch- und Desinfektionsstationen konzipiert sind. Sie sind mit integrierten Waschbecken, Spendern für Seife, Desinfektionsmittel und Trockentücher sowie Müllvorrichtungen ausgestattet und wollen so die Handyhygiene für die Benutzer verbessern.

Hohe Verantwortung in Unternehmen und öffentlichem Sektor

„Die aktuelle Krisensituation macht klar: Wir müssen in allen Bereichen noch viel stärker auf Hygiene und Infektionsschutz achten“, betont Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik GmbH. „Das gilt in besonderem Maße für Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Diese tragen eine hohe Verantwortung und müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kunden und Besucher vor Infektionen zu schützen.“

Trennwände gegen Tröpfcheninfektion

Die neuen Trennwände der Günzburger Steigtechnik seien kein Ersatz für die notwendigen Hygienemaßnahmen. Jedoch schaffen sie Distanz, unterstützen so den Infektionsschutz im Kontakt zu anderen Menschen und senken die Ansteckungsgefahr durch Niesen, Husten und Speichel-Tröpfchen des Gegenübers. Die Aufsteller können zum Beispiel an Verkaufs- und Beratungstheken, an Essensausgaben, in Eingangsbereichen und Rezeptionen oder auch an Büroarbeitsplätzen dabei helfen, Abstand zu Mitmenschen zu halten.

Die Trennwände sind mit klaren Plexiglasschreiben ausgestattet. Dort, wo es erforderlich ist, sorgen Möglichkeiten zum Durchreichen dafür, dass Unterlagen, Waren sowie andereGegenstände mühelos ausgetauscht werden können. Die Trennwände sind als mobile Aufsteller, als freistehende oder auch als stationäre Lösungen erhältlich. Letztere werden von der Günzburger Steigtechnik nach Maß gefertigt und individuell an die räumlichen Begebenheiten angepasst.