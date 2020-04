Online-Plattform soll Landkreis Donau-Ries in der Krise helfen

Das Corona-Virus sorgt für erschwerte Situationen auf dem Arbeitsmarkt. Online-Plattformen sollen nun bei der Vermittlung von Arbeitskräften helfen. Am 23. März ist die Job-Vermittlungsplattform namens „Das Land hilft" online gegangen.

Kontakt zwischen Landwirten und Bürgern

Die Plattform „Das Land hilft“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesverbands der Maschinenringe e. V. und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Plattform stellt den Kontakt zwischen Landwirten und Bürgern her, deren bisheriger Erwerb aufgrund der Corona-Krise weggefallen ist. Hier sollen sie für Pflanz- und Erntearbeiten in der Landwirtschaft vermittelt werden. Ziel ist eine schnelle, kostenlose sowie vor allem zuverlässige Hilfe und Vermittlung von Menschen, die Hilfe brauchen oder die, die Hilfe bieten.

Jeder ist auf der kostenlosen Plattform willkommen

Über eine regionale Suche für den Landkreis Donau-Ries finden Landwirte und Helfer zusammen. Die Nutzung der Plattform ist außerdem kostenlos. Es werden keine Registrierungs- oder Vermittlungsgebühren erhoben. Alle Macher, die in der aktuellen Krise mit anpacken möchten, um in systemrelevanten Berufen rund um die Landwirtschaft zu unterstützen, sind willkommen.

Direkte Kontaktaufnahme möglich

Ob Gastronomie, Hotellerie, Studenten oder andere Wirtschaftszweige, die gerade freigestellt sind – jeder kann sich hier engagieren. Auch diejenigen, die gerade Kurzarbeitergeld beziehen, dürfen mitmachen. Regionale Landwirte, die Unterstützung für Feldarbeit, am Betrieb oder für die Vermarktung benötigen, können auf die Plattform ganz einfach ein „Suche Hilfe Landwirtschaft“ Inserat abgeben. So können Hilfebietende selbst Nachfragen von Landwirten nach Ihren Präferenzen durchsuchen. Mithilfe der Landkarte oder einer Umkreissuche sehen sie, ob und wo in ihre Region Hilfe gesucht wird und können die entsprechenden Inserenten direkt kontaktieren.