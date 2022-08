Günzburger Munk Group wird für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Zertifizierung

Freuen sich über die Auszeichnung mit dem Zertifikat „Beruf und Familie“: Ferdinand Munk (links), Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group, und Alexander Werdich (Geschäftsführer). Foto: Munk Group

Beruf und Privatleben lassen sich oft schwer vereinen. Die Munk Group ist sich dessen bewusst und legt daher Wert auf das Familienleben seiner Mitarbeiter. Wie das Unternehmen sich dafür nun ein Zertifikat sichern konnte.

Die Munk Group mit Sitz in Günzburg und Leipheim zählt zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand. In einer Online-Verleihung erhielt das Unternehmen jetzt von Bundesfamilienministerin Lisa Paus als Schirmherrin erstmals das Zertifikat zum Audit „Beruf und Familie“. Die Munk Group und wurde damit für ihre besonders familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ausgezeichnet und ist das erste Unternehmen überhaupt im Landkreis Günzburg mit entsprechendem Zertifikat. Um diesen hohen Standard künftig noch auszubauen, nutzt die Munk Group ein von der berufundfamilie Service GmbH angebotenes Managementinstrument.

Im familienfreundlichen Unternehmen Munk Group haben auch die Kids ihren Spaß, hier beim Kids Day. Foto: Munk Group

„Über die Zertifizierung freue ich mich sehr, denn wir gewinnen dadurch weiter an Attraktivität als familienfreundlicher Arbeitgeber. Wir leben bei uns jeden Tag die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sie ist sozusagen fester Bestandteil in unserer DNA. Toll, dass dies so gewürdigt wird und wir auch in der Familienfreundlichkeit als Vorreiter in der Region angesehen werden“, erklärt Ferdinand Munk, Gründer und Geschäftsführer der Munk Group.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Munk Group immer wieder mit familienfreundlichen Angeboten auf sich aufmerksam gemacht. Seit Jahren bietet sie unter anderem eine Kinderbetreuung in den Sommerferien an. Aber auch Fort- und Weiterbildungsangebote, die auch Familienmitglieder von Mitarbeitenden nutzen können.

„Aktuell arbeiten wir weiter stark an der Optimierung unseres familienfreundlichen Führungskonzepts, denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss mehr denn je als Managementaufgabe gesehen und in sämtlichen Führungsebenen implementiert werden. Das ist genauso wichtig wie etwa die weitere Digitalisierung der Arbeitsplätze und eine hohe Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung“, so Munk.

Bereits die junge Generation lernt bei der Munk Group, wie sich Beruf und Familie miteinander vereinbaren lassen. Foto: Munk Group

Das Zertifikat zum Audit „Beruf und Familie“, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH erteilt. Voraussetzung für die Zertifizierung war für die Munk Group das erfolgreiche Durchlaufen des dazugehörigen Auditierungsprozesses. In diesem wird der Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen ermittelt.

Im Rahmen der Auditierung wurden nicht nur strategische Ziele, sondern auch über 20 konkrete Maßnahmen definiert, die in einer Zielvereinbarung festgehalten sind. Diese gilt es nun während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft.