„Bayerns Best 50“: Das sind Schwabens wachstumsstärkste Betriebe

Auszeichnung

Ferdinand Munk (2. v. l.) zählt mit seiner Munk GmbH zu „Bayerns Best 50“. Foto: StMWi / Fotostudio Heuser

Jährlich zeichnet das bayerische Staatsministerium 50 Unternehmen aus der Region für ihre erheblichen Umsatzsteigerungen aus. Wer sich dieses Jahr zu „Bayerns Best 50“ zählen darf.

„Wer Anerkennung verdient, der soll sie auch erhalten“, ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überzeugt. Im Schloss Schleißheim erhielten deshalb die 50 wachstumsstärksten Mittelstandsbetriebe aus allen Regierungsbezirken den Preis „Bayerns Best 50“. Der Wettbewerb geht 2023 in die zweiundzwanzigste Runde. Die Preisträger wurden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als unabhängigem Juror nach objektiven Kriterien im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums ermittelt.

Wer sind „Bayerns Best 50“ 2023 aus Schwaben?

Sechs der geehrten Betriebe kamen dabei aus Schwaben. Dazu zählt Eichinger Sicherheit und Service aus Friedberg. Aber auch Höfats GmbH aus Kempten und die Munk GmbH aus Günzburg konnten sich über die staatliche Auszeichnung freuen. Ebenso gelang es der Steindorfer OilQuick Deutschland KG sowie Reico & Partner Vertriebs GmbH aus Oberostendorf sich die die Ehrung zu sichern. Komplettiert wird das schwäbische Siegergespann von Treffler Maschinenbau GmbH & Co. KG aus Pöttmes. Die ausgezeichneten Betriebe überzeugten die unabhängige Fachjury mit einer überdurchschnittlichen Steigerung des Umsatzes und der Mitarbeiterzahl. Zudem wurden im Schloss Schleißheim auch der Sonderpreis für ausbildungsintensive Betriebe und „Bayerische Unternehmerin des Jahres 2023“ vergeben.

Was bedeutet der „Bayerns Best 50“-Preis?

Aiwanger sprach im Zuge der Veranstaltung sein Lob an die preisgekrönten Unternehmen aus: „Wir würdigen mit dem Preis „Bayerns Best 50“ mittelständische Betriebe aus dem Handwerk, der Industrie, freien Berufe und dem Dienstleistungssektor. Die mittelständischen Betriebe bieten den Großteil unserer Arbeits- und Ausbildungsplätze im Freistaat, treiben Innovationen voran, schaffen zukunftsfähige Arbeitsplätze und zeichnen sich mit herausragenden Leistungen aus. Die unternehmerischen Spitzenleistungen sind das Rückgrat unseres Wohlstands im Freistaat. Die Auszeichnung ist eine Wertschätzung für die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Mittelstands. Es ist mir auch ein wichtiges Anliegen bedeutende Leistungen von Frauen in der Wirtschaft und bei der Ausbildung mit Ehrenpreisen zu würdigen. Alle Unternehmen leisten mit ihrer Fachexpertise und ihrem Können einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind stolz auf unsere Mittelstandsbetriebe und sie stehen heute vollkommen zu Recht im Scheinwerferlicht!“