Günzburger Munk Group gehört erneut zu Bayerns Best 50

Auszeichnung

Von links: Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, Ferdinand Munk, Alexander Werdich und Jurymitglied Marcus von Goldacker. Foto: Studio SX Heuser

Auch in diesem Jahr zeichnete das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie die 50 wachstumsstärksten Mittelstandsbetriebe aus allen Regierungsbezirken aus. Die Unternehmen konnten in den vergangenen Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter sowie ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern. Die Preisträger wurden durch eine unabhängige Jury bestehend aus Fachleuten einer Prüfungs- und Beratungsgesellschaft nach objektiven Kriterien ermittelt.

Staatssekretär Weigert übergibt die Auszeichnung an Munk

Zu den sechs schwäbischen Betrieben, die bei der feierlichen Preisverleihung in Schloss Schleißheim geehrt wurden, zählt auch die Munk Group mit Hauptsitz in Günzburg. Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, übergab die Auszeichnung in Vertretung von Minister Hubert Aiwanger an Inhaber und Geschäftsführer Ferdinand Munk.

„Sie haben in den vergangenen fünf Jahren in besonderem Maße den schwierigen Bedingungen getrotzt und sind überdurchschnittlich gewachsen. Sowohl bei der Mitarbeiterzahl als auch beim Umsatz. Das zeigt: Sie zählen in der Tat zu den besten Unternehmen des Mittelstands in Bayern“, sagte Weigert.

Eine ganz besondere Ehrung für Munk

Die Auszeichnung hat für Ferdinand Munk einen hohen Stellenwert: „Gerade die vergangenen Jahre waren ja besondere Jahre für unser Familienunternehmen. Wir sind kräftig gewachsen und haben zudem ein Investitionsvolumen in zweistelliger Millionenhöhe für einen neuen Firmenstandort in Leipheim und die Betriebserweiterung in Günzburg umgesetzt. Gleichzeitig haben wir einen Transformationsprozess gemeistert – mit einer neuen Firmenstruktur, die unseren Mitarbeitenden und ihren Familien die Zukunft sichert und konsequent auf Nachhaltigkeit setzt.“

Für die Munk Group ist dies nicht die erste Auszeichnung. Bereits 2014 wurden Ferdinand Munk und sein Team mit dem begehrten Preis geehrt. Das Familienunternehmen, das zu den bedeutendsten Anbietern von Steig- und Rettungstechnik sowie passenden Servicelösungen zählt, sieht in der erneuten Auszeichnung einen Ansporn für die Zukunft. „Wir wollen die Branche weiterhin als Technologie- und Innovationsführer mitprägen. Dafür werden wir besonders in den Kernthemen Arbeitssicherheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit unsere Vorreiterstellung weiter ausbauen“, betont Ferdinand Munk.