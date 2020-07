Günzburg erzielt Erfolg beim virtuellen Landkreislauf

Über 20.533 Kilometer beim virtuellen Landkreislauf: Zählt man die Kilometer zusammen, dann sind die Menschen im Landkreis Günzburg in den letzten zwei Wochen einmal um die halbe Welt gelaufen. Dieses Ergebnis habe Andrea Högel, die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, überwältigt: „Wir hätten uns schon gefreut, wenn 5.000 Kilometer zusammenkommen. Das war unsere Zielmarke. Damit hätten wir die 4.500 Kilometer vom letzten Jahr geknackt und von der Sparkasse noch ein Taschengeld für die Schulen obendrauf bekommen.“

Erlaufene Kilometer online auf Landratsamt-Portal

Doch dieses Jahr sollte alles ganz anders laufen: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Landkreislauf 2020 digital begleitet. Dadurch habe das Event eine neue Dimension erhalten. Die Läufer waren allein oder in kleinen Gruppen unterwegs und trugen dann ihre erlaufenen Kilometer auf dem Portal des Landratsamtes ein. Was dann auf dem Bildschirm erschien, habe den Landrat Dr. Hans Reichhart und seine Mitarbeiter gefreut: „Über 20.000 Kilometer. Der virtuelle Landkreislauf hat gezeigt, dass die Menschen im Landkreis Günzburg anpacken und zeigen, dass sie gemeinsam schnell und flexibel große Ideen umsetzen.“

Gewinn für die Klassenkasse von fünf Schulen

Flexibel mussten auch die Schulen im Landkreis sein: Insgesamt 22 Schulen erliefen 10.312 Kilometer. Das virtuelle Konzept war ihnen in den letzten Wochen ja schon vertraut geworden. Jetzt stellten sie es auch im sportlichen Bereich unter Beweis. Das wurde gedankt: Es wurden fünf Schulen im Landkreis ausgelost, die jeweils 100 Euro für die Klassenkasse erhielten. Der Sponsor hierfür war die Sparkasse Günzburg-Krumbach. Auch wurde an der Grundschule Burgau hierfür symbolisch ein Scheck überreicht. Für die Grundschule in Röfingen gab es von der Krankenkasse AOK Laufshirts. Die Schule wurde ebenfalls im Losverfahren ermittelt.