Dalex übernimmt Augenstein Maschinenbau

„Augenstein verfügt über Fachwissen und Kompetenz im Bereich der Automatisierungslösungen und Fördertechnik. Der Maschinenbauer hat unter anderem renommierte Kunden aus der Automotivebranche und der Lebensmittelproduktion. Durch die erzielte Einigung bleibt dieses Know-how an den beiden Standorten in Günzburg in Bayern und Oettersdorf in Thüringen bestehen. Das ist sehr erfreulich“, betont Insolvenzverwalter Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH.

Der Käufer aus Wissen in Rheinland-Pfalz übernimmt neben beiden Standorten auch 49 Mitarbeiter. Einige Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits auf eigenen Wunsch verlassen. Zistler ergänzt: „In den vergangenen Monaten haben die Augenstein Mitarbeiter wichtige Kundenaufträge weiter ausgeführt und damit maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Der Investorenprozess ist nun abgeschlossen und das Angebot von Dalex stellt die bestmögliche Lösung für den Betrieb sowie die Kunden, Mitarbeiter und Gläubiger dar.“ Er wurde im Sanierungsteam von Wirtschaftsjurist Dennis Stroh unterstützt.

Dalex erweitert mit dem Erwerb des Geschäftsbetriebes sein Angebot um die Komponente Fördertechnik und erschließt sich neue Branchen. Geschäftsführer Dr. Olaf Kopitetzki erklärt: „Unsere Kunden setzen auf unsere maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Schweiß- und Konstruktionstechnik. Hochwertige und individuelle Automatisierungslösungen für die verschiedenen Branchen passen hier ideal – damit können wir unseren Kunden ein Komplettpaket anbieten. Wir freuen uns daher über das Ergebnis der konstruktiven Verhandlungen und unser neues Team in Bayern und Thüringen.“

Außenansicht der Augenstein GmbH. Bild: Augenstein Maschinenbau GmbH.

Langjährige Erfahrung im Bereich Widerstandsschweißtechnik

Erfahrungen, die das Unternehmen in der industriellen Fertigung von Maschinen und Komponenten für eine Vielzahl von individuellen Anwendungen im Zuge der Jahre gewonnen hat, macht Dalex seit 1950 zu einem weltweit agierenden Unternehmen der Widerstandsschweißtechnik. Mit derzeit 140 Mitarbeitern ist Dalex schon lange nicht mehr nur ein Lieferant von Widerstandsschweißanlagen, sondern generiert fast 80 Prozent des Jahresumsatzes im Sonderanlagenbau und ist gefragter Entwicklungspartner für die Automatisierung von Schweißprozessen und Systemlöser für hochkomplexe Fertigungszellen.

Pluta hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen. Seit der Gründung 1982 ist Pluta stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung sorgen für praktikable und wirtschaftliche Lösungen. Pluta unterstützt insbesondere bei der Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung.