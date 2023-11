Alter Gerätewagen des BKH Günzburg wird an die Ukraine-Hilfe gespendet

Unterstützung

Von links: Martin Sailer, Dr. Katharina Haberkorn, Benjamin Englert, German Beh, Tobias Hupfauer, Stefan Brunhuber, Wolfram Firnhaber, Andreas Brem sowie Jörg Frank. Foto: Nicole Hofer, Bezirkskliniken Schwaben

Das Bezirkskrankenhaus Günzburg spendet einen ausrangierten Gerätewagen an die Ukraine. Zuvor wurde er in der Werkfeuerwehr des Krankenhauses benutzt. Wie dieser nun in der Ukraine helfen kann.