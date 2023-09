31 neue Pflegefachkräfte feiern Abschluss im BKH Günzburg

Absolventenfeier

Am Bezirkskrankenhaus Günzburg (BKH) haben 31 Pflegefachkräfte ihre Ausbildung abgeschlossen. Foto: Sibylle Walther

Am Bezirkskrankenhaus Günzburg (BKH) haben 31 Pflegefachkräfte ihre Ausbildung abgeschlossen. So sahen die Feierlichkeiten im BKH aus.

Mit einem Festakt sind die ersten Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau am Bezirkskrankenhaus Günzburg gewürdigt worden. An der Berufsfachschule für Pflege der Bezirkskliniken Schwaben konnten 31 Teilnehmer ihre Abschlüsse mit zum Teil hervorragenden Ergebnissen feiern. Festlich umrahmt ließen die Auszubildenden und die Vertreter der Kooperationspartner die zurückliegenden drei Jahre Revue passieren.

Moderne Ausbildung in der Pflege

Vor zahlreichen Gästen kamen die schönen Erinnerungen und die Herausforderungen einer neuen Ausbildung unter ganz speziellen Bedingungen zur Sprache. Georg Baur, Pflegedirektor am BKH, freute sich sehr, 18 der Absolventen als neue Pflegefachkräfte auf den verschiedenen Stationen am Standort in Günzburg begrüßen zu dürfen. Auch Franziska Öchsle, Pflegedienstleiterin der Stiftungsklinik Weißenhorn, dankte den Ausbildenden sowie allen Beteiligten und betonte die Wichtigkeit einer modernen Ausbildung in der Pflege.

Ausbildung soll zu Veränderung der professionellen Pflege beitragen

Schulleiter Jan Teichert sprach die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens an und forderte die neuen Mitglieder der Pflegecommunity auf, mit ihrem Engagement und Wissen zur Veränderung der professionellen Pflege beizutragen. Ein besonderer Dank aller Redner galt den Lehrkräften sowie den Praxisanleitern aller beteiligten Einrichtungen, die unter den Pandemiebedingungen ein hohes Maß an Engagement sowie Flexibilität zeigten und somit das Gelingen der Ausbildung sichern konnten. „Wir als Berufsfachschule freuen uns sehr über die Ergebnisse der Auszubildenden und wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen ein spannendes sowie erfüllendes Berufsleben“, erklärte Schulleiter Teichert.