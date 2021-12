Wipflerplan spendet an die örtliche Tafel

Durch Kontaktbeschränkungen blieben Tafelhäuser teilweise geschlossen – die Versorgung mit Lebensmitteln mussten die Tafeln zeitweise komplett über Lieferungen organisieren. Das bedeutete erhebliche Mehraufwände für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und in der gesamten Logistik.

Für alle Anschaffungen dazu – von den Fahrzeugen über Kühlgeräte bis zu Waschräumen für die Lebensmittel-Kisten – sind die Tafeln auf Spendengelder angewiesen. Wipflerplan unterstützt dieses beachtliche Engagement für die Gesellschaft wie jedes Jahr mit je 1.000 Euro für die regionalen Tafeln an den Wipflerplan Standorten in Nördlingen, Donauwörth, München, Pfaffenhofen, Marktoberdorf und Lauf an der Pegnitz.

Die Architekten und Ingenieure bei Wipflerplan bearbeiten Projekte der Infrastrukturentwicklung und Umweltplanung bei hiesigen Kommunen und sind so von Haus aus eng mit ihrer Region verbunden. Prokuristin Manuela Ruisinger freut sich daher, den Scheck an Branko Schäpers von der Caritas überreichen zu dürfen. Das Team der Tafel Donauwörth wird damit zwei defekte Kühlschränke ersetzen – und vielleicht noch ein kleines Fest als Wertschätzung für die ehrenamtlichen Helfer organisieren.

Mit über 200 Mitarbeitern in den Regionen Pfaffenhofen, Allgäu, Donauwörth, Nördlingen, München und Franken ist Wipflerplan ein rein regional im bayrischen Raum tätiges Architektur- und Ingenieurbüro. Als traditionsreiches Familienunternehmen mit über 55 Jahre Know-how am Bau versteht sich das Büro als Partner bei allen kommunalen und privaten Bauaufgaben. Die Architekten und Ingenieure bei WipflerPLAN kennen die Region und beraten direkt und umfassend vor Ort. Das Zusammenspiel aus Architektur, Infrastruktur und Umweltplanung ermöglicht es dem Planungsbüro, schlüssige Gesamtkonzepte zu entwickeln.