Verlängerung abgelehnt: Langähriges Vorstandsmitglied verlässt Südzucker

Personalie

Thomas Kölbl verlässt in 2024 den Vorstand der Südzucker AG. Foto: Südzucker AG

Er war über drei Jahrzehnte am stetigen Erfolg der Südzucker AG beteiligt und macht nun Schluss: Thomas Kölbl verlässt den Konzern auf eigenen Wunsch. Wer wird ihn beerben?

Thomas Kölbl hat heute dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen am 31. Mai 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern wird. „Im Vorstandsteam schätzen wir Thomas Kölbl nicht nur wegen seiner enormen Erfahrung und hohen fachlichen Qualifikation, sondern auch aufgrund seiner menschlichen und überaus kollegialen Art“, erklärt Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker AG. Der Konzern muss im kommenden Jahr daher den Abschied schweren Herzens kompensieren.

Südzucker verliert hochgeschätzte Persönlichkeit

„Nach fast 34 Jahren bei Südzucker, davon knapp 20 Jahre als Mitglied des Vorstands, respektieren wir mit großem Bedauern die Entscheidung von Herrn Kölbl. Wir sind dankbar für seine langjährige engagierte und vertrauensvolle Tätigkeit. Er hat das Unternehmen mit seinem ausgeprägten Urteilsvermögen und Weitblick auch durch sehr schwierige Phasen sicher geführt. Südzucker verdankt ihm große Fortschritte, wobei ihm – neben der Perspektive für die Menschen im Unternehmen - stets Stabilität und Risikotragfähigkeit oberste Richtschnur waren“, sagt Dr. Stefan Streng, Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG.

Wer folgt auf Kölbl im Vorstand?

Einen geeigneten Kandidaten zur Nachfolge muss Südzucker nun erst noch ausfindig machen. „Wir werden die kommenden Monate nutzen, um die Nachbesetzung zu regeln“, erklärt Dr. Streng. Klar ist, dass das neue Vorstandsmitglied nach 34 Jahren Unternehmenszugehörigkeit von Kölbl große Fußstapfen füllen muss. Nach verschiedenen Funktionen bei der Südzucker AG ist Kölbl seit Juni 2004 Mitglied des Vorstands. Dort verantwortet er heute die Ressorts Controlling, Finanzen, Investor Relations, Recht, Einkauf, Liegenschaften und Versicherungen sowie Steuern.

Kölbl will Platz für neue Ideen schaffen

In einer persönlichen Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußert sich Kölbl selbst: „Ich arbeite mit großer Freude und Einsatz für ‚unsere’ Südzucker. Im 62. Lebensjahr angelangt bin ich zu der festen Überzeugung gelangt, dass es für unser Unternehmen im aktuellen Umfeld, als auch für mich und meine Familie ein guter Zeitpunkt ist, den Stab im Finanzbereich in jüngere Hände zu übergeben.“