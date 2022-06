Varta veröffentlicht Nachhaltigkeits-Strategie

Als Orientierung dienen dabei fünf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Hierbei handelt es sich um: Maßnahmen zum Klimaschutz; nachhaltige/r Konsum und Produktion; Industrie, Innovation and Infrastruktur; Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; bezahlbare und saubere Energie.

92 Prozent des Stroms aus nachhaltigen Quellen

Daneben setzt Varta aber auch auf die Weiterentwicklung seiner selbst definierten Nachhaltigkeitsbestrebungen, die das Unternehmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich umsetzt. So konnte über die Jahre erreicht werden, dass heute 92 Prozent des Stroms der Produktionsstätten weltweit von erneuerbaren Energiequellen stammt.

Das sagt der CEO zum Thema Nachhaltigkeit

Herbert Schein, CEO der Varta AG, erläutert: „Im 21. Jahrhundert müssen sich alle Unternehmen die Frage stellen: Wie können wir sicherstellen, dass alle unsere Aktivitäten nicht auf Kosten künftiger Generationen gehen? Wir haben gelernt, dass Ressourcen endlich sind. Wir müssen sicherstellen, dass wir mit dem, was wir haben, auch verantwortungsvoll umgehen. Als Batteriehersteller stehen wir dabei besonders in der Verantwortung, weil unsere Produkte einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Daher ist Nachhaltigkeit für uns immer schon ein Anspruch an uns selbst und ein Ansporn unseres Handelns.“

Technologieunternehmen tragen große Verantwortung

Rainer Hald, CTO ergänzt: „Nachhaltigkeit bedeutet für ein Technologieunternehmen, so verantwortungsvoll wie möglich mit allen Ressourcen umzugehen. Das beinhaltet nicht nur die Rohstoffe, die wir verarbeiten. Ein Unternehmen ist nur so gut wie die Menschen, die dort arbeiten. Es kann nur in einer Gemeinschaft gedeihen, um die es sich kümmert, in einer Welt, auf die es achtet.“