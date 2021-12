Varta stellt neues Vorstandsmitglied vor

Rainer Hald, Chief Technology Officer (CTO) der Varta AG, ist künftig das dritte Mitglied des Gremiums neben Armin Hessenberger (CFO) und dem Vorsitzenden des Vorstands, Herbert Schein (CEO). Der Aufsichtsrat hat den Schritt zum 1. Januar 2022 beschlossen. Das gab der Konzern mit Sitz im baden-württembergerischen Ellwangen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Rainer Hald ist seit dem Jahr 2000 bei Varta, wo er verschiedene Management-Positionen innehatte. Seit 2013 ist der 52-jährige Diplom-Ingenieur Chief Technology Officer des MDAX-Unternehmens.

„Zu forschen, zu entwickeln und neue Wege zu gehen ist Teil der Varta DNA und hat uns zum Innovationsführer in der Branche gemacht. Seit 2013 treibt Rainer Hald die großen technologischen Visionen der Varta voran und wird eine hervorragende Ergänzung des erfolgreichen Vorstands sein. Damit hat Varta auch im Management die Weichen für die nächste Wachstumsphase gestellt“, äußert sich Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der Varta AG.

„Ich habe mit Rainer Hald bereits in den vergangenen zehn Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet und freue mich darauf, diese gute Zusammenarbeit nun auch auf Vorstandsebene fortzusetzen. Rainer Hald hat den Posten des CTO schon seit vielen Jahren erfolgreich ausgefüllt. Seine Berufung ist auch ein Zeichen dafür, dass Varta heute bereits ein Technologieunternehmen ist und dass wir in Zukunft unseren technologischen Vorsprung weiter ausbauen werden“, kommentiert Herbert Schein die Personalie.

Varta baut Produktion in Nördlingen aus

Die Varta AG hat Ende Juni am Standort Nördlingen seine neue Lithium-Ionen-Zellenfabrik eröffnet. Der Neubau sei ein wichtiger Schritt für Varta im Zuge seiner Wachstumsstrategie. Mit der neuen Fabrik besitzt das Unternehmen nun in Nördlingen eine Produktionsfläche von insgesamt 60.000 Quadratmetern. In Nördlingen produziert Varta vor allem die kleinen Lithium-Ionen-Zellen, die etwa in Premium True Wireless Stereo Headsets (TWS) zum Einsatz kommen. Mit dem Neubau soll die Forschung und den Ausbau der Batterietechnologie in Europa zu fördern.